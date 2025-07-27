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助殺前電視節目製作人槍手偷渡 澎湖船長求解境管捕魚養老母遭駁

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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王姓前電視節目製作人2023年4月間在北市內湖遭人連開15槍，槍手黃聖展計畫性殺人後逃亡，在5共犯協助下從澎湖搭船潛逃菲律賓後遭通緝；顏姓船長6月遭起訴並限制出海8月，但以家境清寒、背債且須養逾90歲高齡老母為由，聲請解除境管；法官認顏男犯行已影響司法權行駛，有能力以同樣方法逃亡，駁回其請。

2023年4月10日，前電視節目製作人王姓男子回家途中，於台北市內湖區康寧路，遇冒充外送員的黃聖展（34歲）問路，遭黃男開15槍，其中2槍貫穿左小腿，黃男隨即騎機車逃離現場。

檢方事後查出黃計畫性殺人，事發1個月前即透過管道聯繫陳姓、張姓男子等人協助安排偷渡事宜；黃當天行凶後，輾轉搭車至高雄，再搭船到澎湖。

另名陳姓男子負責安排船隻，再由許男和張姓男子在澎湖接應、協助藏匿，同年4月12日下午在澎湖縣西嶼鄉赤馬漁港，由顏男駕船載黃男及陳男到公海，轉搭不明船隻讓黃、陳2人偷渡到菲律賓；後黃男被士林地檢署發布通緝。

澎湖地檢署於今年6月10日審結，認許、顏、張和2名陳姓男子涉違反入出國及移民法、刑法藏匿人犯，另交付他人身分證以供冒名使用，違反戶籍法等罪嫌，提起公訴，並沒收顏、張載送槍手的轎車和漁船，另扣押許姓等5名男子的部分財產，聲請法院宣告沒收並追徵價額。

顏姓船長在事發後，4月先被檢方限制出境、出海8月，期限至今年年底；但顏遭起訴不久，即以因捕魚多年，無其他專長，且家境清寒，現仍背負巨額債務，又須獨力扶養年逾90歲的母親，全賴每次5至7日的出海捕魚所得維生，若無法正常執行捕魚任務，將影響全家生計等理由，聲請解除限制出海。

顏男並強調，解除出海後，他願意每次返港即刻向澎湖縣警局或其他機關報到，並配合調查與審判程序。

澎湖地院法官認為，顏男協助黃男順利潛逃出境，對我國司法權的行使影響不輕，且顏男有能力駕漁出海，足認顏男也可能依此方式離境逃避審判、執行，而有逃亡之虞，因此駁回顏男的請求。

顏姓船長助殺人的黃姓槍手偷渡逃往菲律賓，為生計聲請解除境管遭澎湖地院駁回。本報資料照。
顏姓船長助殺人的黃姓槍手偷渡逃往菲律賓，為生計聲請解除境管遭澎湖地院駁回。本報資料照。
槍手黃姓男子開槍打傷王姓前電視節目製作人後逃逸畫面。圖／本報資料照片
槍手黃姓男子開槍打傷王姓前電視節目製作人後逃逸畫面。圖／本報資料照片

殺人 通緝 澎湖縣

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