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影／台中男心情不好...驛鐵道文化園區拿棍 毀損店家招牌送法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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台中市洪姓男子昨天中午與人口角心情不佳，隨手持路邊鋁條，破壞台鐵台中站台中驛鐵道文化園區的店家招牌，至少有2個店家受害，警方獲報後，依毀損罪將洪男函送台中地檢署偵辦。

鐵路警察局台中分駐所在昨天中午12時許獲報，台中車站的驛鐵道文化園區，有不明人士毀損店家的廣告招牌。

警方到場後查出，涉案人洪姓男子（30歲）因案發前在他處與人口角，心情不佳，行經案發地點時，隨手拾起鋁條，破壞店家的廣告設備，至少有兩個店家受害，都已提告毀損，警方依法送辦。

鐵路警察局呼籲，民眾切勿因一時情緒失控而誤觸法網，警察針對暴力行為「零容忍」，強力執法、毋枉毋縱。

台中市洪姓男子昨天心情不佳，持鋁條破壞台中車站驛鐵道文化園區店家招牌，警方依法查辦。圖／摘自Therads
台中市洪姓男子昨天心情不佳，持鋁條破壞台中車站驛鐵道文化園區店家招牌，警方依法查辦。圖／摘自Therads

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