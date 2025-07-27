影／台中男心情不好...驛鐵道文化園區拿棍 毀損店家招牌送法辦

台中市洪姓男子昨天中午與人口角心情不佳，隨手持路邊鋁條，破壞台鐵台中站台中驛鐵道文化園區的店家招牌，至少有2個店家受害，警方獲報後，依毀損罪將洪男函送台中地檢署偵辦。

鐵路警察局台中分駐所在昨天中午12時許獲報，台中車站的驛鐵道文化園區，有不明人士毀損店家的廣告招牌。

警方到場後查出，涉案人洪姓男子（30歲）因案發前在他處與人口角，心情不佳，行經案發地點時，隨手拾起鋁條，破壞店家的廣告設備，至少有兩個店家受害，都已提告毀損，警方依法送辦。