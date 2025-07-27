男子開車違規被警攔查 「好鼻師」大甲派出所長聞到K味查到毒

一名男子前天深夜開車在台中市大甲區違規被警攔查，他急下車引起員警注意，嗅覺很好的大甲派出所長顏宥騏聞到K味，在車內查到一袋白色結晶物，初步檢驗是K他命，查出男子涉嫌毒駕，依毒品危害防制條例和公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警局大甲分局大甲派出所長顏宥騏前天深夜帶班執行巡邏勤務，行經大甲區文武路與育德路口時，發現一輛轎車停等紅燈違規超越停止線，立即鳴笛示意攔查，該名男子停車後立即迅速開門下車到車輛後方受檢，如此「配合」的行徑讓警方察覺事有蹊蹺，直覺車內疑隱藏犯罪事證。

警方盤查後再趨近車輛駕駛座側，立即聞到濃厚的「K味」，男子面對員警詢問一度試圖辯稱是非常久以前施用毒品所留下的味道，辦案經驗豐富的「好鼻師」所長當場在車內起獲1袋夾鏈袋裝白色結晶物，經初步檢驗呈現第三級毒品愷他命反應。

40多歲王姓男子坦承毒品為自用所有，他坦承不久前在家中施用後才開車出門，恐怕因此才會精神恍惚交通違規；但用毒駕車罪加一等，警方詢問後將依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險罪罪嫌移送台中地檢署偵辦。