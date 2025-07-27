快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

聽新聞
0:00 / 0:00

男子開車違規被警攔查 「好鼻師」大甲派出所長聞到K味查到毒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

一名男子前天深夜開車在台中市大甲區違規被警攔查，他急下車引起員警注意，嗅覺很好的大甲派出所長顏宥騏聞到K味，在車內查到一袋白色結晶物，初步檢驗是K他命，查出男子涉嫌毒駕，依毒品危害防制條例和公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警局大甲分局大甲派出所長顏宥騏前天深夜帶班執行巡邏勤務，行經大甲區文武路與育德路口時，發現一輛轎車停等紅燈違規超越停止線，立即鳴笛示意攔查，該名男子停車後立即迅速開門下車到車輛後方受檢，如此「配合」的行徑讓警方察覺事有蹊蹺，直覺車內疑隱藏犯罪事證。

警方盤查後再趨近車輛駕駛座側，立即聞到濃厚的「K味」，男子面對員警詢問一度試圖辯稱是非常久以前施用毒品所留下的味道，辦案經驗豐富的「好鼻師」所長當場在車內起獲1袋夾鏈袋裝白色結晶物，經初步檢驗呈現第三級毒品愷他命反應。

40多歲王姓男子坦承毒品為自用所有，他坦承不久前在家中施用後才開車出門，恐怕因此才會精神恍惚交通違規；但用毒駕車罪加一等，警方詢問後將依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險罪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名男子開車在台中市大甲區違規攔查急下車露餡，被警方查獲車上有毒品。圖／警方提供
一名男子開車在台中市大甲區違規攔查急下車露餡，被警方查獲車上有毒品。圖／警方提供

毒品 毒駕 台中市

延伸閱讀

台中長腿妹裙上一坨不明汙漬…警攔查發現她違法糗大

警拚命兩度攔不住！國3休旅車逆向狂飆55公里 對撞轎車釀2死

路上假牌車何其多 南警攔查還有人掛死者幽靈車牌趴趴走

投資高報酬互助會險受騙300萬 警銀阻詐大甲夫婦保住血汗錢

相關新聞

豐原一家五口命案 又有被害人家屬號召提供資料加重嫌犯刑責

豐原一家五口命案，本月22日舉辦告別式，李姓女團購主被檢方列為詐騙案主嫌聲押禁見獲准，最近 又有被害人家屬網路號召，希望...

男子開車違規被警攔查 「好鼻師」大甲派出所長聞到K味查到毒

一名男子前天深夜開車在台中市大甲區違規被警攔查，他急下車引起員警注意，嗅覺很好的大甲派出所長顏宥騏聞到K味，在車內查到一...

影／台南當街上演警匪追逐 男遭強押上車…警攔截圍捕逮2嫌

38歲賴姓男子今晨5時許台南中華西路上疑與他人行車糾紛，卻遭對方強押上車，台南市警二分局據報後追查涉案轎車，下午1時許在...

他遭毆打…一路逃跑仍被強押上車 南警追捕逮2嫌

賴姓男子今天清晨在台南市區被毆及強押上車，警方獲報緝捕，下午在北區追攔涉案車輛，逮捕黃姓、蘇姓2名男子，帶回警分局偵訊中

屏東六旬男持水果刀殺妻「一刀斃命」 男傷勢穩定

屏東市公館地區昨上午發生殺人案。薛姓男子持水果刀殺害妻子陸女後自刎，住高雄的長女從遠端監視器發現異狀，趕回家後，發現雙親...

影／搶吃麥當勞？高雄1家4口得來速遭撞 肇事車被搜出「哈密瓜」

吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及7歲和3歲女兒欲駛入高市博愛二路麥當勞得來速車道，突遭廖姓男子駕車衝撞，廖男車子當場烏龜翻；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。