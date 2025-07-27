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豐原一家五口命案 又有被害人家屬號召提供資料加重嫌犯刑責
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豐原一家五口命案，本月22日舉辦告別式，李姓女團購主被檢方列為詐騙案主嫌聲押禁見獲准，最近 又有被害人家屬網路號召，希望更多被害人提供資料，供司法單位參酌，最後讓法官加重嫌犯刑責，還死者和被害人公道。
一名被害人家屬最近在豐原臉書發文表示，希望這篇文章讓更多人看到，尋找曾遭李姓女團購主詐騙或債務糾紛受害人，盼共同提供資料給法院參酌；他也是近期「台中豐原王家五口命案」的受害者家屬之一。
他在文中說，本案主要涉案人之一為李女，過去在網路上以團購主或代購名義活動，也曾向多人借錢或協助債務周轉，但目前檢警偵辦中已發現其中涉及不實債務、偽造文書與詐騙等行為。
被害人目前在律師協助下，正準備就李女的行為向法院進行民事與刑事訴訟，律師希望能蒐集更多李女過去行為模式的事證與其他受害人資料，提供法官作為量刑與偵辦參考。
包括曾被李女借錢後未還，或提出虛假債務要求；曾被要求代墊費用，後續無法聯絡；曾被她偽造借據、合約或使用強勢手段逼迫還款；遭遇非正常催討、言語恐嚇、或陷入債務危機；已提告或和她有訴訟經驗。
被害人家屬說，希望整理這些案例，由律師匿名提交法院與檢方，說明李女是否具有詐欺常習性與組織行為模式，此舉可能協助爭取重啟部分調查或追加起訴其他共犯；最後註明「謝謝您的協助，讓沉默不再、讓真相有機會被看見。」
豐原王姓一家五口命案，本月22日舉行告別式，一家人生前疑遇詐騙暴力討債，7月2日晚上被發現全家人陳屍租屋處。
警方在告別式前一天，傳喚目前收押中李女的朱姓丈夫與二名女兒，搜索李女的團購倉庫，依涉詐欺與洗錢等罪將朱男與次女移送台中地檢署，大女兒身體不適未移送；檢方複訊後認為朱男與其次女的涉案證據不充足，手機等證物需再鑑識，將二人改列證人後請回。
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