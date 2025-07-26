影／台南當街上演警匪追逐 男遭強押上車…警攔截圍捕逮2嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

38歲賴姓男子今晨5時許台南中華西路上疑與他人行車糾紛，卻遭對方強押上車，台南市警二分局據報後追查涉案轎車，下午1時許在和緯路四段發現該車行蹤，發動攔截圍捕，逮捕35歲黃姓與31歲蘇姓2名嫌犯，成功救出賴男，2嫌雖稱行車糾紛，警方認有隱情，仍持續釐清案情中。

台南市警二分局副分局長江彥勳指出，警方於26日清晨5時許獲報，指有民眾在中華西路疑遭人強帶上車，案經員警鎖定車牌，發布攔截圍捕，終於在下午1時左右將黃、蘇2嫌逮捕到案；有關犯罪動機，正積極偵辦釐清中。

據警方調查，黃男開車與賴男碰撞後，發生肢體衝突，隨後與人將賴男強押上車，開往郊區換乘另輛轎車，並由黃男將賴男載至他處，交由蘇男看管。

警方研判，黃男作案時，車上還有第3人在場，盡管2嫌聲稱是單純行車糾紛所引發衝突，然而，警方認為案情不單純，已鎖定特定對象，全方追緝當中。

然而，台南市區這場警匪追逐，引起路人圍觀，甚至還錄影PO上社群，引發討論。案發當下，警方發動攔截圍捕時，荷槍實彈，絲毫不敢大意，最後將黃男等人壓制在地，並帶回分局調查，全案朝妨害自由等罪嫌擴大偵辦。

優勢警方蜂湧而上，將黃男等人壓制在地，並帶回分局調查，全案朝妨害自由等罪嫌擴大偵辦。記者邵心杰／翻攝
優勢警方蜂湧而上，將黃男等人壓制在地，並帶回分局調查，全案朝妨害自由等罪嫌擴大偵辦。記者邵心杰／翻攝
台南警下午1時許在和緯路四段發現車輛行蹤，發動攔截圍捕，荷槍實彈逮捕黃姓與蘇姓2名嫌犯。記者邵心杰／翻攝
台南警下午1時許在和緯路四段發現車輛行蹤，發動攔截圍捕，荷槍實彈逮捕黃姓與蘇姓2名嫌犯。記者邵心杰／翻攝

台南 衝突

延伸閱讀

警拚命兩度攔不住！國3休旅車逆向狂飆55公里 對撞轎車釀2死

激烈場面曝！因行車糾紛大打出手 2男被依社維法裁罰

影／玩賓果輸錢竟潑汽油搶彩券行 新店警下班撞見追捕逮強盜犯

影／43歲精神恍惚男騎機車上國3！往北逆向狂飆19公里、警圍捕還拒停

相關新聞

影／台南當街上演警匪追逐 男遭強押上車…警攔截圍捕逮2嫌

38歲賴姓男子今晨5時許台南中華西路上疑與他人行車糾紛，卻遭對方強押上車，台南市警二分局據報後追查涉案轎車，下午1時許在...

他遭毆打…一路逃跑仍被強押上車 南警追捕逮2嫌

賴姓男子今天清晨在台南市區被毆及強押上車，警方獲報緝捕，下午在北區追攔涉案車輛，逮捕黃姓、蘇姓2名男子，帶回警分局偵訊中

屏東六旬男持水果刀殺妻「一刀斃命」 男傷勢穩定

屏東市公館地區昨上午發生殺人案。薛姓男子持水果刀殺害妻子陸女後自刎，住高雄的長女從遠端監視器發現異狀，趕回家後，發現雙親...

影／搶吃麥當勞？高雄1家4口得來速遭撞 肇事車被搜出「哈密瓜」

吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及7歲和3歲女兒欲駛入高市博愛二路麥當勞得來速車道，突遭廖姓男子駕車衝撞，廖男車子當場烏龜翻；...

屏東6旬男涉殺妻 自殘重傷

屏東市公館區薛姓男子昨天疑持水果刀殺死陸姓妻子後自殘，住在高雄的長女從遠端監視器察覺有異，趕回老家查看，發現父母雙雙倒臥...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。