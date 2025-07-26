影／台南當街上演警匪追逐 男遭強押上車…警攔截圍捕逮2嫌

38歲賴姓男子今晨5時許台南中華西路上疑與他人行車糾紛，卻遭對方強押上車，台南市警二分局據報後追查涉案轎車，下午1時許在和緯路四段發現該車行蹤，發動攔截圍捕，逮捕35歲黃姓與31歲蘇姓2名嫌犯，成功救出賴男，2嫌雖稱行車糾紛，警方認有隱情，仍持續釐清案情中。

台南市警二分局副分局長江彥勳指出，警方於26日清晨5時許獲報，指有民眾在中華西路疑遭人強帶上車，案經員警鎖定車牌，發布攔截圍捕，終於在下午1時左右將黃、蘇2嫌逮捕到案；有關犯罪動機，正積極偵辦釐清中。

據警方調查，黃男開車與賴男碰撞後，發生肢體衝突，隨後與人將賴男強押上車，開往郊區換乘另輛轎車，並由黃男將賴男載至他處，交由蘇男看管。

警方研判，黃男作案時，車上還有第3人在場，盡管2嫌聲稱是單純行車糾紛所引發衝突，然而，警方認為案情不單純，已鎖定特定對象，全方追緝當中。