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他遭毆打…一路逃跑仍被強押上車 南警追捕逮2嫌

中央社／ 台南26日電

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賴姓男子今天清晨在台南市區被毆及強押上車，警方獲報緝捕，下午在北區追攔涉案車輛，逮捕黃姓、蘇姓2名男子，帶回警分局偵訊中。

台南市警局第二分局告訴中央社記者，38歲賴男今天清晨5時許在安平區遭人毆打後，跨越中華西路逃到中西區，仍遭對方追上強押上車。

警方獲報緝捕，下午在中西區發現涉案車輛，警網趕往圍捕，直追到北區和緯路才攔下，逮捕車上35歲黃姓、31歲蘇姓2名涉案男子。

警方初步調查，遭押上車的賴男已被釋放，犯案動機偵辦釐清中。

賴姓男子今天清晨在台南市區被毆及強押上車，警方獲報緝捕，下午在北區追攔涉案車輛，逮捕黃姓、蘇姓2名男子，帶回警分局偵訊中。示意圖。圖／AI生成
賴姓男子今天清晨在台南市區被毆及強押上車，警方獲報緝捕，下午在北區追攔涉案車輛，逮捕黃姓、蘇姓2名男子，帶回警分局偵訊中。示意圖。圖／AI生成

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