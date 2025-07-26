屏東六旬男持水果刀殺妻「一刀斃命」 男傷勢穩定

屏東市公館地區昨上午發生殺人案。薛姓男子持水果刀殺害妻子陸女後自刎，住高雄的長女從遠端監視器發現異狀，趕回家後，發現雙親倒臥廚房，隨即報案，陸女送醫不治，薛男重傷送屏東榮總，昨晚轉送高雄榮總，傷勢已穩定。

檢警昨下午相驗，據了解，62歲薛男持水果刀朝妻子58歲陸女的左胸口刺入3.5公分「一刀斃命」為致命傷，身體其他部位沒有刀傷，僅有些摔倒瘀傷。薛男殺害妻子，薛男再自殘，頸部、手臂有刀傷。住高雄的長女趕回家中，趕緊報警，陸女現場OHCA（到院前心肺功能停止），送醫不治。

薛男重傷後送屏東榮總，昨晚轉院到高雄榮總，傷勢已穩定，預估再兩天可轉普通病房，警方現場戒護中；至於薛男犯案動機，要等薛男清醒後再進一步釐清，薛男涉嫌殺人罪。