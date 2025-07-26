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影／搶吃麥當勞？高雄1家4口得來速遭撞 肇事車被搜出「哈密瓜」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及7歲和3歲女兒欲駛入高市博愛二路麥當勞得來速車道，突遭廖姓男子駕車衝撞，廖男車子當場烏龜翻；廖僅眼角擦傷，警方意外在車中搜出毒品「哈密瓜錠」12顆及依托咪酯煙彈6顆，懷疑廖男毒駕。

左營警分局調查，吳姓女子（42歲）昨天深夜11時12分許駕車搭載9歲兒子行經博愛二路，欲駛入麥當勞得來速車道時，廖姓男子（45歲）駕駛的轎車突然偏移猛撞吳女車子左側後方，廖男車子當場烏龜翻，吳女的車身凹陷，所幸一家四口未受傷，但飽受驚嚇。

新莊派出所獲報趕抵，肇事的廖男臉部眼角擦傷，吳、廖兩人經酒測，無酒駕行為；警方在車中發現疑似毒品「哈密瓜錠」12顆及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品共6顆。

警方懷疑廖男涉毒駕，先採尿送驗，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及2名女兒駛入高市博愛二路麥當勞得來速，遭廖姓男子駕車衝撞，廖車子烏龜翻，被警方搜出毒品「哈密瓜錠」12顆及依托咪酯煙彈6顆。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及2名女兒駛入高市博愛二路麥當勞得來速，遭廖姓男子駕車衝撞，廖車子烏龜翻，被警方搜出毒品「哈密瓜錠」12顆及依托咪酯煙彈6顆。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及2名女兒駛入高市博愛二路麥當勞得來速，遭廖姓男子駕車衝撞，廖車子烏龜翻，被警方搜出毒品。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及2名女兒駛入高市博愛二路麥當勞得來速，遭廖姓男子駕車衝撞，廖車子烏龜翻，被警方搜出毒品。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及2名女兒駛入高市博愛二路麥當勞得來速，遭廖姓男子駕車衝撞，廖車子烏龜翻，被警方搜出毒品。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨天深夜駕車載丈夫及2名女兒駛入高市博愛二路麥當勞得來速，遭廖姓男子駕車衝撞，廖車子烏龜翻，被警方搜出毒品。記者石秀華／翻攝

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