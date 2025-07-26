衝太陽聯盟賭場欲尋仇 北聯幫8惡煞認錯人 賭客衰遭砍

新北市永和區1間由天道盟太陽聯盟開設的賭場，今年2月3日凌晨遭自稱北聯幫成員的薛男等8人持刀槍闖入砍傷賭場成員盧男及賭客陳男，薛男等人犯案後搶走10萬元逃逸，薛男等8人被逮後供稱因與盧男有糾紛才會尋仇，新北地檢署日前依槍砲、恐嚇等罪嫌起訴8人。

起訴指出，天道盟太陽聯盟趁著今年2月3日凌晨1時許於農曆春節期間，在永和區新生街1間民宅開設職業麻將賭場，吸引許多賭客上門光顧。在賭場擔任保鑣的23歲太陽聯盟成員盧男，因日前在台北市信義區夜店與北聯幫薛男發生衝突，薛男找來7名友人持辣椒槍、刀械前往該處尋仇。

薛男等人闖入賭場後，誤將在場賭博的37歲賭客陳男誤認為盧男，不僅現場擊發模擬槍，並持開山刀、西瓜刀各2把及辣椒水對陳男攻擊，導致陳男下背部深度撕裂傷，薛男等8人犯案後還搶走賭場內現金10萬元隨即逃逸。

永和警獲報新生路發生打架案立即派員到場，發現現場有數人逃離立即控制現場，當場逮捕賭場工作人員林男、盧男、尹男等3人及賭客陳男等19人，查扣麻將、抽頭金3400元、賭資3萬800元、彈簧刀1把及依托咪酯電子煙油1罐。警方通報救護車將被砍的陳男送醫，所幸經急救後已無生命危險。

警方同時循線於案發6小時內將薛男等8人逮捕，薛男供稱因與盧男在夜店發生衝突才會前來尋仇，警方詢後將薛男等8人依槍砲、強盜、重傷害等罪嫌移送法辦，盧男、林男、尹男等3名賭場工作人員依賭博罪嫌送辦，賭客陳男等19人依社維法裁罰。

檢方考量遭砍傷陳男已與薛男等8人達成和解且具狀撤回告訴，且警方在賭場有當場查扣抽頭金、賭資，無證據證明薛等人有強取現金，強盜及傷害部分不起訴；但薛等8人公然持模擬槍及刀械闖入逞凶，日前依槍砲、恐嚇等罪嫌起訴8人。