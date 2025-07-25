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屏東6旬男涉殺妻 自殘重傷

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東市薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，警方到現場進行封鎖並進行蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東市薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，警方到現場進行封鎖並進行蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東市公館區薛姓男子昨天疑持水果刀殺死陸姓妻子後自殘，住在高雄的長女從遠端監視器察覺有異，趕回老家查看，發現父母雙雙倒臥廚房，連忙報警，陸女送醫不治，薛男重傷送醫院治療，目前呈昏迷狀態，殺人動機由檢警調查。

據了解，薛男（六十二歲）近半年精神狀況不穩定，懷疑有人要加害妻子、騙走妻子錢，因此要妻子不要出門，夫妻常為此爭吵。

鄰居表示，前晚薛男出門倒垃圾時神情有異，平日都會跟人打招呼，當晚卻完全無與人互動。

昨天上午十點多，屏東警方接獲報案，指公興路一處民宅發生命案，薛男疑持水果刀殺害陸姓妻子（五十八歲），接著再自殘，救護人員到場時，陸女已無生命跡象，送醫急救不治，薛男則傷重意識不清，警方封鎖現場採證。

據調查，陸女的左胸口有明顯刀傷，確切死因待檢察官相驗；薛男頸部及手腕部有多處刀傷。鄰居表示，死者在小學及診所當義工，平日與鄰居互動很好，還會一起運動、散步，想不到發生憾事。

鄰居指出，薛男經營公司，從事3C系統整合儀器及電腦自動化圖控儀電工程，與妻子育有二女一子，長女嫁到高雄鳳山，次女在北部當獸醫，兒子從事監視器工程，有時會回家與父母住。

鄰居轉述薛男長女說法，當時透過監視器聽到媽媽發出一聲慘叫，但看不到畫面，打電話回家都無人接聽，驚覺情況不對，旋即開車回家查看，沒想到在廚房看到父母倒臥血泊，生命垂危，嚇得趕緊打電話報警。

警方調查後排除與詐騙案有關，經查薛男無任何家暴紀錄，將追查殺妻動機，並啟動家暴通報機制。

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屏東 命案

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