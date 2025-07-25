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剪票口滿地血！台鐵豐原站母女遭砍 家暴男殺人未遂收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子曾對女友施暴，經法院核發保護令命其不得騷擾對方，昨晚黃及女友、對方母親3人在台鐵豐原車站起口角，黃竟公然持水果刀砍向女友媽媽脖子當場濺血，女友手部也遭劃傷；檢方以黃在公眾往來車站行凶，嚴重危害社會治安，依殺人未遂等罪嫌將他向法院聲押獲准。

鐵警台中分局指出，豐原派出所24日傍晚5點45分獲報，豐原車站剪票口前有3位民眾爭執、喧嘩，到場發現地上有一灘血跡，2人受傷。

據了解，行凶的黃姓男子（28歲）當時和黃姓前女友（27歲）原本要一起搭車，後來黃母趕到現場，3人卻因細故起了口角，黃衝動下竟抽出身上的水果刀、利剪，不顧車站內人來人往，當眾朝黃女、黃母揮舞行刺。

其中黃女的手指、黃母的脖子分別遭劃傷濺血，附近通勤乘客目睹更是嚇壞，警方趕赴現場立即將黃男依現行犯逮捕，今上午移送。

台中地檢指出，黃男因故對黃女的媽媽心生不滿就持刀行凶，檢察官今複訊後認定他涉犯殺人未遂、傷害、強制，及違反保護令等罪嫌，所涉為最輕本刑為5年以上重罪，及有事實足認有逃亡、反覆之虞，而有羈押之必要，向法院聲請羈押。

檢方說，黃男在公眾往來的車站公然行凶，嚴重危害社會治安，造成被害人及公眾恐慌，為行使國家刑罰權，及維護社會安全等公共利益，將從嚴追訴偵辦。

台中地院今傍晚開庭後，認為黃男有羈押原因及必要，裁定他收押。

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檢方依殺人未遂等罪嫌將黃男向法院聲押獲准。記者曾健祐／翻攝
檢方依殺人未遂等罪嫌將黃男向法院聲押獲准。記者曾健祐／翻攝

台鐵 豐原 殺人未遂

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