三元能源爆炸火警原因出爐 證實為廠內「鋰電池出問題」

高雄三元能源科技公司14日發生爆炸火警，經消防火場調查，確認廠內所囤積的「21700」規格鋰電池出問題，其他電池受影響而起連鎖反應，才引起爆炸火警。消防局正製作火調報告，送交檢方查辦。

三元能源在半成品區4樓挑高廠房，囤置約200萬顆「21700」規格的鋰電池，每顆鋰電池直徑為21毫米，長度為70毫米。據了解，其中有鋰電池「出問題」，電池裡的電解液遭破壞，引接正負極，致鋰電池出現反應導致冒煙起火，大夜班員工發現半成品區冒煙，已來不及搶救，立即疏散，並趕緊向消防局求救。

高雄市消防局7月14日凌晨5時接獲廠方報案，先遣高桂、小港2消防分隊人車趕到三元能源廠區，正布水線進廠房滅火，但發現濃煙變色並噴出火花，直覺不妙，消防員立刻大叫撤退，在場警、消人員逃命，但是廠內瞬間爆炸，致3名消防隊員受輕傷，廠房樓頂坍塌。

由於鋰電池火勢難滅，又可能有其他電池再起反應，須不斷灌水降溫，消防局雖到7月15日上午7時46分宣布撲滅火勢，仍持續再派車灌水2天才撤離。經10天火調，消防局高層透露，確認是鋰電池本身出問題，引發連鎖反應才造成爆炸火警。

三元能源對外表示，三元能源在廠內部署33萬顆溫度感測器，還有1萬7000多顆的煙霧感測器，照理來說，4個階段的滅火系統應該都會自動啟動，但是由國際知名大廠提供的「Total solution（全面解決方案）」，顯然沒有完全發揮作用，如果確認設備端出問題，公司絕對依法究責，必要的時候採取法律行動。