豐原車站母女遭砍 剪票口前滿地血…家暴男殺人未遂遭聲押

新北土城日前才發生家暴男違反家暴令，當街刺死其妻子、小姨子悲劇，台中黃姓男子昨同樣不顧家暴令，在台鐵豐原車站內和黃姓前女友及其母親拉扯，當眾揮水果刀砍人，釀車站大廳濺血，警方將黃逮捕送辦，檢方今依殺人未遂等罪嫌將他聲押。

鐵警台中分局指出，豐原派出所24日傍晚5點45分獲報，豐原車站剪票口前有3位民眾爭執、喧嘩，到場發現地上有一灘血跡，2人受傷。

據了解，行凶的黃姓男子（28歲）當時和黃姓前女友（27歲）原本要一起搭車，後來黃母趕到現場，3人卻因細故起了口角，黃衝動下竟抽出身上的水果刀、利剪，不顧車站內人來人往，當眾朝黃女、黃母揮舞行刺。

其中黃女的手指、黃母的脖子分別遭劃傷濺血，附近通勤乘客目睹更是嚇壞，警方趕赴現場立即將黃男依現行犯逮捕。

警方也發現，黃女先前就已經有申請保護令，卻仍慘遭黃男持刀攻擊受傷，昨晚因夜不訊，警方今上午依殺人未遂、傷害及違反保護令等罪嫌將黃男移送。

台中地檢署今複訊後，認為黃男嫌疑重大，有羈押原因及必要，依殺人未遂等罪嫌將他向法院聲請羈押。

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