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竹縣史上最大軍火案！查獲海豹突擊隊專用HK416 槍犯重判8年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣警方今年3月破獲竹北市一處藏放槍枝處所，查獲35隻長短槍、子彈344餘發等，總市價約2千萬，還有罕見的HK416突擊步槍，該槍枝是美國海豹突擊隊使用，得從海外走私，殺傷力強大，藏匿槍枝的莊姓廚師近日被新竹地院依非法持有制式槍枝罪重判8年。

法官調查，莊男於民國112年至113年8月間某時，於不詳地點，向真實姓名、年籍不詳稱「張大強」成年人以300餘萬元，購買具殺傷力槍枝、子彈及槍砲主要組成零件，而非法持有，並藏放於新竹縣竹北市倉庫內。經警於今年3月4日上午9點30分許，持搜索票查獲。

這是竹縣有史以來查獲最大的槍枝案，警方所查獲制槍枝中，制式突擊步槍20枝都是特種部隊使用，還有罕見的HK416突擊步槍，是美國美軍海豹突擊隊使用，得從海外走私進來，黑市價約3百萬，而MP9衝鋒槍具有速射的特點，多是特警部隊使用，殺傷力強大。

法官審酌具有殺傷力槍彈及槍砲主要組成零件均屬高度危險物品，非經主管機關許可不得擅自持有，以維社會大眾安全，被告無視法令禁止，無故持有包含仿製步槍、衝鋒槍、霰彈槍、仿GLOCK廠26Gen4型手槍外型製作之手槍、土耳其REATY廠PT24型空包彈槍，組裝已貫通金屬槍管而成手槍、仿手槍外型製造組裝已貫通金屬槍管而成手槍等，共計35枝槍枝、具有殺傷力子彈344顆及槍砲主要組成零件等物，槍彈種類、數量均非少，顯非單純僅為抵債而持有，對社會治安及人身安全造成高度潛在危害，所為實應予嚴懲。

最後法官將莊男依非法持有非制式槍枝罪判有期徒刑8年，併科罰金30萬元。

罕見的HK416突擊步槍，該槍枝是美國海豹突擊隊使用，得從海外走私，殺傷力強大。記者郭政芬／攝影
罕見的HK416突擊步槍，該槍枝是美國海豹突擊隊使用，得從海外走私，殺傷力強大。記者郭政芬／攝影

槍枝 新竹 竹北

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