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男八里檳榔攤濺酒後口角 盛怒持剪2下刺穿對方頭骨致死

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

游姓男子日前與友在新北八里一處檳榔攤飲酒，因細故與陳姓男子口角，憤而持剪刀朝陳男頭頂猛刺2刀，其中一刀刺穿頭骨，陳男送醫後傷重不治，警方獲報當場依現行犯逮捕游男，檢方今偵結依殺人罪嫌起訴。

起訴指出，47歲游男與54歲陳男今年3月9日晚上7時許與友人聚集新北市八里區一處檳榔攤內聚餐飲酒，游先是因遭懷疑翻動他人包包，與人爭吵，消停後又因細故與陳男爆發爭執，游盛怒之下隨手抄起桌上1把不鏽鋼剪刀，朝坐著的陳男頭頂連刺2刀，其中1刀深度達3.7公分，穿過陳男頂骨，另1刀則刺破頭皮，刀刃卡在陳男頂骨上。

兩道穿刺傷導致陳男當場大量出血，經送往淡水馬偕醫院急救後，3月19日上午11時12分仍因創傷性硬腦膜下出血、左頂骨破裂、顱內出血、大腦損傷等，不治身亡。

案發當時，檳榔攤林姓員工見狀報警處理，警方獲報到場即依殺人罪現行犯逮捕游男，依法送辦，士林地檢署複訊後依殺人未遂罪嫌向法院聲押，士林地院原裁定無保請回，但陳男家屬出面質疑，經檢方抗告後，法院改裁定羈押游男。

檢方偵查後認定，游男涉嫌殺人罪，今偵結起訴，預計今日將移審士林地院。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男遭游男持剪刀刺穿頭骨，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
陳男遭游男持剪刀刺穿頭骨，送醫不治。記者李隆揆／翻攝

檳榔 殺人 八里

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