高雄男違停拒檢駕車逃2.1公里 困車陣遭警攔截查獲喪屍煙彈

潘姓男子今晚7時25分駕車違停在高市永泰南路與永成路口，警網撞見攔查，見駕駛座中央扶手處疑有喪屍煙彈，潘男趁隙載曾姓女友人拒檢加速逃逸，警方追2.1公里，見潘車子受困車陣趨前圍捕，在車中起出2顆喪屍煙彈及煙油1罐。

苓雅警分局指出，今晚7時25分員警巡邏經永泰南路與永成路口，發現潘姓男子（34歲）駕駛的轎車違停在機車停等區，於是趨前攔查，潘男搖下車窗受檢，車中還有一名曾姓女友人（43歲）。

員警發現潘男未繫安全帶，並眼尖瞧見駕駛座的中央手扶台疑似有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，警方提醒潘男要繫好安全帶時，潘男卻趁隙加速逃離現場。

員警呼叫警網支援，並騎警用機車尾追約2.1公里，在四維四路與成功一路口見潘男轎車受困車陣，趨前喝令潘男下車，支援警網抵達，警方將潘糾出車外，隨後在車上起出依托咪酯毒品2顆及依托咪酯煙油1罐，當場將潘、曾2人帶回偵辦。

潘坦承持有毒品，否認有毒駕行為，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦；曾女則採尿送驗。