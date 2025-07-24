惡煞昔犯夜店殺警案 今酒後猛刺姊夫兩刀奪命
林姓男子曾涉夜店殺警案遭判刑7月，今凌晨與友在台北市某酒店飲酒，胞姊與姐夫陳男上門借錢，雙方爆發口角衝突，林持摺疊刀刺殺陳，陳胸、背各中一刀，送醫不治，警方獲報當場依殺人罪現行犯逮人，依法偵辦中。
警方調查，31歲林男今凌晨與友相約台北市大安區忠孝東路二段一家酒店飲酒，其胞姊34歲林女與姊夫37歲陳男到林男包廂，林男、陳男爆發口角衝突，林拿出一把摺疊刀猛刺陳，陳左胸、背部各中一刀。
現場人員見狀報警，轄區大安分局警方凌晨3時許獲報到場，救護人員正在店內電梯口對陳男施救，經協助陳男送往國泰醫院急救，陳男仍於凌晨4時17分傷重不治，警方當場依殺人罪現行犯逮捕林男，並查扣作案用凶刀，帶回偵辦。
據悉，林男先前是昔日信義區夜店殺警案共犯，遭依成年人與少年共同犯聚眾鬥毆致人於死助勢罪判刑7月。
今晨案發後，林女指稱，她和丈夫是要找林男借錢，未料發生衝突；林男則渾身酒氣，稱因姐夫在外「亂搞」，憤而出手傷人。警方表示，全案確切案情仍待調查，將朝殺人罪方向偵辦。
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