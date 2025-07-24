從網路自學購儀器 嘉市男家中製安非他命遭逮起訴

陳姓男子被控自網路學習製毒並在嘉市住家非法製造，因購買儀器、安非他命原料遭調查官鎖定，檢調3月查獲製毒工廠，查扣結晶塊檢出安非他命成分，嘉檢偵結起訴。

據嘉義地檢署起訴書，48歲陳男於去年6月起，涉嫌在嘉義市世賢路四段的公寓大樓住家，將含有偽麻黃鹼成分的感冒藥錠置入燒杯溶解後，提煉出先驅原料麻黃素，再以乙酸乙酯等化學原料，以及冷凝器等設備，煉製出甲基安非他命結晶及液體。

嘉檢表示，調查局台中市調查處據報，於今年3月下旬持嘉義地方法院核發搜索票，前往陳男住家執行搜索，現場查扣疑似安非他命結晶塊，事後檢出安非他命成分，淨重約4公克、在不明液體中也檢出安非他命成分，淨重13.7公克，以及製毒相關設備、製毒筆記。

檢方說明，陳男坦承吸食毒品，因嫌毒品市價高昂，自網路學習製毒流程，並購買安非他命原料、製毒設備，在住家製造第二級毒品安非他命；檢調查扣的空瓶、刮勺、電子秤、排風設備等，均檢出安非他命成分，陳男製毒嫌疑重大。

嘉檢表示，調查官搜尋網路發現，陳男陸續透過網路訂購勺型電子秤、攪拌棒、研磨器、加熱器及防毒面具等器具，懷疑是在製毒，經調查，陳男涉嫌製造毒品，報請嘉檢檢察官指揮查獲；檢方偵結，依違反毒品危害防制條例起訴。

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