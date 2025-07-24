日籍男子藏近12公斤大麻入境被逮 一審判5年4月

日本籍男子畑仁從泰國帶著近12公斤大麻入境，在海關被查獲搜出。他為了成功減刑認罪還供出毒品來源，高雄地院依運毒罪判5年4個月，並於刑期執行完畢後驅逐出境。

判決指出，日本籍男子HATA SHINOBU（畑仁）今年2月先在通訊軟體與一名自稱MIYAUCHI（宮內）的不明人士聯繫，並由對方代訂泰國跟台灣的機票、住宿。隨後畑仁便搭機前往泰國曼谷，向不明人士拿到藏有大麻的行李箱。

畑仁取得東西後，再從泰國曼谷搭機來台，準備將毒品帶到台南一間飯店交給「宮內」指示的人士。不料在高雄國際機場遭航警局員警透過X光儀發現行李內物品可疑。警方會同財政部關務署高雄關高雄機場分關人員開箱查驗，當場在行李箱內查獲大麻25包，總重近12公斤。

高雄地方法院審理時，畑仁完全坦承犯行，並供出毒品是由「宮內」指示的人士交給他，法官審酌被告並無前科，犯後坦承犯行，且其運送夾帶毒品經警及時查獲，尚未擴散流通，在分工結構中擔任較為低階運毒角色，依運毒罪判處有期徒刑5年4個月，可上訴。

此外，法官考量被告為日本籍，因此案犯行首度來台，在台灣並無住居所也沒有任何親友，據此併宣告刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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