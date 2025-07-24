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連開3槍都卡彈 高雄男老師槍殺女老師未遂、二審遭駁回

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名黃姓國中男老師原本與同校的劉姓女老師曾在去年初短暫交往，但分手後黃男多次求復合不成，去年6月25日竟持槍意圖槍殺劉女，還拿電擊器電她，劉女稱黃男曾試圖對她扣扳機連開3槍，但幸運卡彈未擊發，黃男一審遭高雄地院判刑7年6個月刑期，上訴二審高等法院高雄分院今遭駁回。

檢警調查，黃男與劉女任職於同間國中，去年1到3月曾短暫交往，但劉女提出分手後，黃男多次要求復合不成，竟在去年6月在網路以1萬3千元買手槍及20顆子彈，再於6月25日到國中地下停車場埋伏，見劉女準備開車離去後，他立刻衝上前攔車。

劉女隨即表示「我們之間沒有什麼好談」不願與他商談，黃男便拿出電擊器電擊劉女腹部，黃男又從右腰際拔槍對準轉身跑開的劉女扣扳機開槍但卡彈，黃男只好拉滑套嘗試解決卡彈，嚇得劉女繼續拔腿狂奔，黃男則繼續在後方追逐，正好此時碰到另名女老師小萍老師出現，劉女立刻向小萍老師求救。

劉女證稱，黃男亮出槍想跟她談，她把黃男推開後往車道衝，還聽到手槍上膛的「喀喀聲」，接著就看到黃男指著她胸部、頸部位置開槍，她趕忙拿筆電擋住，並繼續往學務處跑，直到小萍老師出手相救，前後黃男曾3次嘗試開槍。

小萍老師證稱，當時她要黃男冷靜，把槍交給她，之後黃男交出槍後，她便帶著黃男和劉女到學務處把槍交給學務主任。

不過黃男辯稱，他不是要殺劉女，而是想當著劉女的面開槍自殺。他稱自己當下情緒失控印象模糊，但槍卡彈，也在警詢時坦承曾不斷嘗試拉手槍滑套，看能不能解決卡彈問題。

黃男今年2月一審被依殺人未遂罪遭高雄地院判刑7年6個月有期徒刑，黃男不服上訴，高雄高分院今天上午宣判二審結果，駁回上訴。

高等法院高雄分院。圖／本報系資料照
高等法院高雄分院。圖／本報系資料照

分手 殺人未遂

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