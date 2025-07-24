豐原一家5口命案告別式功德圓滿 家屬呼籲政府應加重詐騙罰則

豐原一家5口命案昨天完成告別式後，由於王家女婿連日操勞，身體不適，今日由其他家屬出面鞠躬感謝豐原慈濟宮及各界的幫助募款處理後事，但更呼籲政府未來要加重詐騙的罰則，指出現在詐騙的不法獲利和罰則，已不符合比例原則，因而導致王姓一家五口走上絕路的慘劇。

今天上午，豐原一家五口命案的王家家屬舅舅及姪女，出面感謝慈濟宮協助治喪，並期許整起詐騙案情能夠水落石出，端正民風，家屬表示，王家女婿因身分不便發言，由姪女代表致詞，首先對命案造成社會不安，向大眾鞠躬致歉。

王家妻舅及姪女痛心表示，王家五口的人生畢業典禮已經功德圓滿，全案已進入司法程序，期盼能盡快逮捕不法之徒，以慰一家人在天之靈外，更呼籲政府未來應加重詐騙的罰則，畢竟現在詐騙的不法獲利和罰則，已不符合比例原則，無法有效嚇阻犯罪，為了不要再讓這種悲劇重演，請政府立法委員一定要修法，加重詐騙的罪責。

王家也感謝豐原區公所第一時間媒合豐原慈濟宮協助，各界在治喪期間給予關心與慰問，更提供諸多人力物力財力的協助，包括全部治喪費用共計29萬6400元，感謝各界善心人士、企業團體協助負擔共計15萬4400元，不足金額14萬2400元部分，均由豐原慈濟宮全額負擔。