台版柬埔寨案詐騙4億害死3人 士檢追出洗錢團起訴17人
檢警先前偵辦「台版柬埔寨」詐欺囚虐案，追查出幕後以許姓男子為首的洗錢集團，涉嫌以人頭帳戶、虛擬貨幣替「藍道集團」及不明境外詐欺機房集團層轉洗錢，日前查獲許等17人到案，偵結依組織犯罪、洗錢、詐欺取財等罪嫌起訴。
檢警調查，境外詐欺機房2022年間在網路上假冒財經名人，投放假投資股票廣告，誘使下載假投資APP等，行騙民眾逾200人，詐騙金額高達4億3000萬餘元。
以「藍道」杜承哲為首的詐欺水房、控房集團，以假求職訊息誘騙民眾交出金融帳戶並控制，使被害人淪為詐欺人頭帳戶，期間在新北淡水、桃園控房關押61人，釀成3死悲劇。
士林地檢署檢察官指揮新北市警局刑警大隊追查，抽絲剝繭查出許男等17人涉嫌替「藍道集團」及境外詐欺機房洗錢，該集團由許男組織、指揮、分配轉帳並發放報酬，由林姓幹部負責收取金融帳戶，其餘15人提供金融帳戶及虛擬貨幣錢包，供洗錢使用。
該集團利用人頭帳戶及虛擬貨幣錢包將詐欺所得層轉到境外帳戶，購買美金後電匯境外FTX、Whalefin等交易所購買虛擬貨幣USDT（泰達幣），扣除自身報酬後，將其餘不法所得匯回「藍道集團」，以此製造金流斷點，掩飾不法金流去向。
檢方認定，許男等人組織犯罪、詐欺取財、洗錢等罪，偵結起訴許等17人。
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