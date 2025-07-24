網路求職訊息誘應徵工作淪取簿手 苗警緝獲蔡嫌為首13人詐欺集團

苗栗縣警局刑警大隊在網路巡邏發現臉書求職社團，發現一則購買某公司材料可節稅，並聲稱只要提供一張提款卡即獲得補助金1萬5000元，經成立專案小組擴大追查，緝獲求職民眾淪為取簿手，更一舉破獲以蔡嫌為首13人詐欺集團。

據了解，苗縣刑大偵三隊循線於113年12月26日在台北市士林地區超商，查獲詐團涉案取簿手陳男以交付包裹換取酬勞；同日也在新北市板橋地區某旅館，當場直擊第二層劉嫌與第一層陳男交付包裹現場，員警立即以現行犯逮捕劉、陳等2嫌。

並在現場搜索查扣依托咪酯菸彈4顆、安非他命2包合計4公克、海洛因1包1.5公克、筆記型電腦、讀卡機2台、短刀2支、現金22萬300元、金融卡6張、手機6支等證物，以及幕後具幫派背景身分的首謀蔡嫌等3人，全案報請檢方指揮擴大偵辦。

專案小組調查，陳男因網路求職訊息被誘往應徵工作，最後卻淪為從事詐欺取簿及提領現金等工作。案件曝光後，蔡姓主嫌行蹤飄忽，居無定所，為躲避警方查緝，常以成員之身分承租旅館，並搖控旗下成員從事詐欺取簿及提領現金等工作，如成員不從，蔡嫌便以言語恐嚇及毆打方式控制。

直到專案小組陸續掌握詐騙集團暴力控制成員等犯罪事證，及幕後蔡姓主嫌相關金流情資，才於本月15日發動拘提行動，將蔡嫌等13名嫌疑人一網打盡拘捕到案。

苗栗縣警局統計，114年1至6月期間，因涉及詐欺或違反洗錢防制法而遭裁處告誡案件計有530件，呼籲國人切勿輕信網路社團聲稱提供帳戶、金融卡等個人訊息可獲得補助或工資等訊息，也勿因小失大幫忙領取來路不明之包裹，以免觸法成為詐騙共犯。

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