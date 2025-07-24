勒斃婦人還吊死幼童 新化母子命案死囚劉華崑再審之訴遭駁

男子劉華崑22年前由偷轉搶，不但勒斃陳姓婦人後性侵，惟恐事跡外洩，還將她6歲的兒子吊死在衣櫥裡，最高法院2005年判處劉死刑，褫奪公權終身確定，法扶律師以劉所犯是否屬情節最重之罪及教化可能性為由，提再審及停止刑罰執行聲請，台南高分院認屬非常上訴範疇而駁回。

法扶律師主張，依新證據單獨判斷或新舊證據綜合評價，如得認被告有113年度憲判字第8號各項具體諭知迴避死刑量刑，應減輕量刑、不判處死刑，則原確定判決即應具有再審事由。

法扶律師認為，劉犯行非計畫性，是臨時起意，屬於偶發行為，其犯行較計畫性故意殺人，可非難性應予減低，非「情節最重大之罪」。又依最高法院歷來判決見解，「教化可能性」屬死刑案件中重要量刑審酌事項，並須以實證調查方式為依據加以證明。

台南高分院合議庭指出，上述憲法判決發生效力時，原判決已確定，劉無從援依該憲法判決而聲請再審。至於劉雖主張113年憲判字第8號判決為新證據，位階更高於法律，倘確定終局判決違反憲法判決意旨，當依非常上訴途徑救濟。

合議庭表示，劉請求向法務部調閱自羈押迄今全部輔導紀錄，以證明其有關「教化可能性」，均與案發時及案件審理中有所差異，因其目的無非是為了開啟再審，使原確定判決有憲法判決適用，並非為了救濟原確定判決事實認定錯誤，而原確定判決有無違反憲法法規範違背法令，屬非常上訴範疇，與再審無涉，認無調查必要。

檢警調查，劉華崑是玩任天堂遊戲的高手，因陳婦曾經營網咖而認識，劉也因此知道陳婦丈夫在大陸經商，平時只有她和6歲幼子在家。

2003年8月12日晚間，劉到陳婦新化家中領取其出售虛擬寶物所得3000元，因手頭拮据，翌日凌晨1時30分侵入她住處偷錢但被發現，劉先捆綁她後繼續搜刮財物，不意發現她已掙脫在打電話求救，她驚聲大叫，劉即將她勒死，又見她著短褲撩人，竟起色心，以中指加以性侵。

劉為確定陳婦是否已死，將她抱到浴室裡放水，待水淹過其頭部才罷休。劉回到房間看到陳婦6歲的兒子，怕將來被認出，狠下心以衣服綁住幼童的手，用浴巾套勒住頸部並吊在衣櫥橫桿上，幼童窒息死亡。