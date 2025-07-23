台南前里長疑債務糾紛遭刺死 女兒淚求法官：讓他不能再出來害人

曾擔任過台南市學甲區三慶里長的李姓男子去年2月22日傍晚外出，巧遇住同里的郭姓男子，2人疑因債務糾紛起口角，郭涉持刀連刺李左胸等數刀後逃逸，李經送醫急救仍不治，郭被訴殺人罪嫌，李妻女今出庭泣訴家庭頓失支柱，女兒淚求國民法官「判重一點，讓他不能再出來害人」。

台南法院國民法官法庭今開庭審理，擔心李妻及大女兒受到影響，更當庭以隔板將郭區隔開來，好讓李妻女以證人身分可以自在陳述。然而，檢方提示死者與家人合照，包括小女兒結婚合照、中秋節烤肉及死者為學童講解紅腳笭照片，妻女均悲從中來哽咽不停拭淚。

李妻說，丈夫是一家的支柱，突然走了，令她難過不已。她哽咽出不說話來，不斷拭淚，檢方還詢問是否稍作休息。她泣訴，好好一個人被殺了，又跟對方沒怎樣，她怎能不難過；若生病死了，就不會那麼難過了。

「家裡沒有人」李妻說，現在多數時間與老么同住，提到外孫女日前還哭著說「阿公好可憐，被壞人殺死」，她止不住淚水，心疼不已。「不可能」她說，丈夫很少跟人有過節，而且凶嫌沒工作，靠哥哥接濟過日子，也沒聽說丈夫曾向他借錢。她說，凶嫌迄今連句道歉都沒有。

長女說，爸爸就是話不多，但會默默關心三姊妹的那種人，她剛出社會，還會開導她與朋友相處之道 。她提到爸爸煮飯比媽媽好吃的多，現在回老家，少了一個人，心裡很難過。因老家距離案發現場很近，她哭著說，每次經過案發現場，心裡頭都很難過。

她也說，爸爸很疼么妹的女兒，阿公去世時，還畫畫給阿公，還燒給阿公，甚至還畫了阿公躺在地上流了很多血的畫。她表示，不認識凶嫌，但她不曾聽到爸爸向人借錢，倒是別人都向他借錢。她請求國民法官「判重一點，讓他不能再出來害人」。

然而，郭反駁自己沒頭路，靠哥哥接濟的說法，他還說，自己從沒開口向對方要過錢。

檢警調查，李男在台南市縣市合併前即是新芳里長，合併升格後當了2任三慶里長，卸任里長後，從事養殖漁業。去年2月22日傍晚5時11分，郭騎乘機車行經學甲區南14鄉道交岔路口處時，偶遇李駕駛自小貨車行經該處，郭認為李積欠其債務，示意李停車後質問債務一事，但遭李否認。

郭取出自備水果刀1把，朝坐在駕駛座上李連刺數刀，致其左鎖骨上、左胸外側、左胸乳頭下方、左髖部外側均有穿刺傷，並造成股動脈割裂大出血，經送往佳里奇美醫院急救，仍於當晚8時31分急救無效，宣告不治。警方獲報後循線掌握嫌犯身分，並於1小時內在郭的住處，將他緝捕歸案。