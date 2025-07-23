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西門町旅館「毒趴」命案…死者為消防署科員 伴侶是毒品通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

38歲消防署黃姓科員，日前與合法登記的35歲朱姓同性伴侶，兩人投宿西門町一處旅館，不料21日凌晨，旅館人員發現黃男陳屍床上，朱男神智不清；警方在房間內搜出安非他命吸食器、神仙水、依托咪酯類「喪屍煙彈」等，疑在房間開毒趴，檢警相驗死者，將擇日解剖釐清死因，朱男則坦承與伴侶共同持有毒品，警方將追查毒品來源。

朱男本身是檢方的毒品通緝人口，他供稱當時和黃男投宿後，自己昏昏沉沉睡著，不清楚發生什麼事，對伴侶為何死亡一無所知，據了解，黃男有宿疾在身，警方懷疑他身體狀況本來就不好，可能施用毒品過量或身體無法負荷導致死亡，但確切死因仍待法醫檢驗。

黃、朱兩人18日投宿北市萬華區成都路一處旅館，未按時退房，21日凌晨旅館工作人員按門鈴未獲回應，以鑰匙開啟房門，發現黃倒臥床上、朱神智不清，趕緊報案。

黃明顯死亡未送醫，朱被員警帶回萬華警分局西門町派出所無法言語，因身體不適，警方通報消防隊送醫救治，朱在醫院由檢方視訊開庭後將依毒品罪嫌函送。

黃員為警大74期，畢業後即任職消防署，迄今已16年，歷任消防署綜合企劃組及秘書室科員。

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台北市西門町旅館前天傳1死1傷命案，死者身分竟是消防署科員。圖／聯合報系資料照
台北市西門町旅館前天傳1死1傷命案，死者身分竟是消防署科員。圖／聯合報系資料照

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