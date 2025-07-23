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影／深夜未開大燈被警起出槍毒 他高喊「警察打人」遭回嗆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局民權派出所員警今晨2時30分許經中西區成功路與赤崁街口時，見53歲陳姓男子駕駛轎車未開啟大燈，上前攔查，員警目視可及發現車內有違禁品，隨即逮捕陳，他不服不斷高喊「警察打人」，期間有附近住戶被吵醒，了解原委還要他小聲點。

第二分局民權派出所副所長陳科志說，員警凌晨2時30分許巡邏經成功路與赤崁街口，見1部銀色轎車未開啟大燈，進行攔查，員警目視可及發現車內有違禁品，隨即逮捕陳姓駕駛，當場告知其權利及義務，現場共計查獲安非他命100餘公克及空氣槍5把等物。

警方詢問後，依涉毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將陳男移送台南地檢署偵辦外，並追查其毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳男開車未開啟大燈，遭警攔查，員警目視可及發現車內有違禁品，隨即逮捕陳男，現場共計查獲安非他命100餘公克及空氣槍5把等物。圖／讀者提供
陳男開車未開啟大燈，遭警攔查，員警目視可及發現車內有違禁品，隨即逮捕陳男，現場共計查獲安非他命100餘公克及空氣槍5把等物。圖／讀者提供

成功 毒品 台南

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