押11個月重獲自由！柯文哲心腹李文宗繳好2千萬保證金 已戴好電子腳鐶

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，日前裁定柯辦前主任李文宗2000萬元交保，並限制住居、接受科技設備監控8個月。據了解，李文宗關押11個月後，今已繳納保證金，並已裝好電子腳鐶，目前人在候審室等候重獲自由。

法院21日裁定李文宗以自己名義提出2000萬元保證金後准予停止羈押，並限制住居在新竹市北區，李自停止羈押日起限制出境、出海8月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，停止羈押日起接受科技設備監控8月。

法院也表示，李文宗如未能8月1日中午12時前具保，仍自2025年8月2日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

法院先前進行李文宗延押訊問時，李文宗表示，針對檢方指控他重罪收賄的部分，只有一名證人、鼎越開發前董事長朱亞虎，而他在檢察官偵訊時，一直都說自己沒有參與京華城案的人事時地物，且他任職於台北捷運時，早與市府無關，但檢方卻堅持他是市府團隊的核心，「我是廣義市府團隊的一員，但絕非核心」。

李文宗說，至於非重罪的部分，所有金流、物流、文件都在檢方手上，他不知道還有什麼可以串證的地方，他接受檢方22次訊問均說自己是木可公司負責人，但檢方卻一直要導向與柯文哲有關。

李文宗表示，檢方那麼大的陣仗，「我一隻小蝦米，很難去對抗大鯨魚」，他被羈押那麼久，年紀也大了，記憶逐漸衰退，他不認為自己還有可以串證的地方，自從他去北捷之後都是一個人，委任律師之後，也就是2個人，他沒有什麼影響力。