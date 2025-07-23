台中狠弟拿斧頭狠砍哥哥 動脈斷裂濺血…只因不滿被瞪

台中清水區上月發生砍人案，王姓男子自認哥哥瞪他、檢舉他修車噪音，竟持菜刀、斧頭衝到夜市尋人，當眾從後朝哥哥猛砍一頓，釀對方多處撕裂傷、動脈斷裂搶救撿回一命；王犯後辯稱沒有殺人犯意，但檢方以他下手凶狠，依家暴殺人罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（42歲）今年6月1日在清水區三田路住家前，不滿哥哥瞪視他，又懷疑對方當天下午報案稱他維修機車太吵而心生不滿，趁哥哥外出時猜測其前往五權路、民享路口的五權夜市，就從家裡拿了1把菜刀、1把斧頭前往。

王男攜帶菜刀、斧頭跑到夜市尋人，晚間10點多發現哥哥蹤影後就從對方背後揮舞斧頭攻擊，還一邊砍一邊恫稱「要給你死！」2人隨即發生扭打，王繼續揮斧頭砍，造成王兄胸口、左手、前額及後枕都被砍傷，多處動脈、靜脈也被砍斷，最長傷口12公分。

當時因王兄的賴姓、李姓友人都在場目擊，齊力將王男壓制在地並報警，消防到場緊急將王送醫搶救撿回一命，王也當場被逮，作案用的菜刀、斧頭均遭查扣。

檢方訊時，王男就客觀砍人行為坦承，但矢口否認有殺人犯行，辯稱自己確實有傷害哥哥，但認為自己沒有殺人犯意，但現場目擊證人指證歷歷。

檢方比對醫院診斷，發現王兄遭人從後持斧頭攻擊，全身多處撕裂傷、動脈斷裂，可見王下手凶狠，有置人於死之意。