聽新聞
0:00 / 0:00
台中狠弟拿斧頭狠砍哥哥 動脈斷裂濺血…只因不滿被瞪
台中清水區上月發生砍人案，王姓男子自認哥哥瞪他、檢舉他修車噪音，竟持菜刀、斧頭衝到夜市尋人，當眾從後朝哥哥猛砍一頓，釀對方多處撕裂傷、動脈斷裂搶救撿回一命；王犯後辯稱沒有殺人犯意，但檢方以他下手凶狠，依家暴殺人罪嫌起訴他。
檢警調查，王男（42歲）今年6月1日在清水區三田路住家前，不滿哥哥瞪視他，又懷疑對方當天下午報案稱他維修機車太吵而心生不滿，趁哥哥外出時猜測其前往五權路、民享路口的五權夜市，就從家裡拿了1把菜刀、1把斧頭前往。
王男攜帶菜刀、斧頭跑到夜市尋人，晚間10點多發現哥哥蹤影後就從對方背後揮舞斧頭攻擊，還一邊砍一邊恫稱「要給你死！」2人隨即發生扭打，王繼續揮斧頭砍，造成王兄胸口、左手、前額及後枕都被砍傷，多處動脈、靜脈也被砍斷，最長傷口12公分。
當時因王兄的賴姓、李姓友人都在場目擊，齊力將王男壓制在地並報警，消防到場緊急將王送醫搶救撿回一命，王也當場被逮，作案用的菜刀、斧頭均遭查扣。
檢方訊時，王男就客觀砍人行為坦承，但矢口否認有殺人犯行，辯稱自己確實有傷害哥哥，但認為自己沒有殺人犯意，但現場目擊證人指證歷歷。
檢方比對醫院診斷，發現王兄遭人從後持斧頭攻擊，全身多處撕裂傷、動脈斷裂，可見王下手凶狠，有置人於死之意。
檢方偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴王，並請法院審酌，王男僅因不滿哥哥報案檢舉他噪音，就持斧頭、菜刀砍殺當作回應，惡性重大，建請量處適當之刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言