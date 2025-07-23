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公園內埋包大麻煙油 台南市刑大深夜「挖寶」逮埋包手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市刑大近日據報有毒犯利用通訊軟體設立群組，並在群組內張貼欲販售毒品種類，訂單成立後再告知買家藏匿地點座標，再自行前往取貨。警方經長期蒐證後收網，查獲34歲陳姓男子為大麻供應商及埋包手，並在永康區某公園內挖掘其埋藏的毒品，過程宛如挖寶活動。

台南市刑大偵二隊循線逮捕陳男，並在公園內挖掘其埋藏的毒品，共起獲大麻煙油、LSD（麥角酸二乙胺，迷幻劑）毒郵票及吸食器等證物。警詢後，依涉違反毒品危害防制條例將他移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，有販毒犯嫌利用通訊軟體設立群組供不特定人士加入，並在群組內張貼欲販售毒品種類廣告，供買家購買。訂單成立後再前往無監視器地點藏匿、埋包毒品，完成後再告知買家藏匿地點座標，由買家前往挖掘，即完成毒品交易。

然而，百密一疏，看似縝密的販毒過程，仍為警方情蒐所識破。經專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，獲知陳姓通緝犯，為台南地區大麻供應商及運輸埋包手，長期跟監蒐證後，順利查獲陳男且起出其埋藏的毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方經長期蒐證後收網，查獲陳姓男子為大麻供應商及埋包手，並在永康區某公園內挖掘其埋藏的毒品。圖／讀者提供
警方經長期蒐證後收網，查獲陳姓男子為大麻供應商及埋包手，並在永康區某公園內挖掘其埋藏的毒品。圖／讀者提供
警方在公園內挖掘其埋藏的毒品，共起獲大麻煙油、LSD毒郵票及吸食器等證物。圖／讀者提供
警方在公園內挖掘其埋藏的毒品，共起獲大麻煙油、LSD毒郵票及吸食器等證物。圖／讀者提供
據調查，訂單成立後，陳男再前往無監視器地點藏匿、埋包毒品，完成後再告知買家藏匿地點座標，過程有如挖寶。圖／讀者提供
據調查，訂單成立後，陳男再前往無監視器地點藏匿、埋包毒品，完成後再告知買家藏匿地點座標，過程有如挖寶。圖／讀者提供

毒品 大麻 台南

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