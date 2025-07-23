國中生擁毒開車遇警逃竄 撞電箱釀3傷造成455戶停電

高雄市1名國中今天清晨駕駛轎車，載另名國中生及蔡姓男子，因闖紅燈遇警方攔查，卻加速逃竄，在澄清湖附近撞毀台電電箱，3人受輕傷，但造成附近455戶停電。警方在車內發現毒品，將3人移送法辦。

今天凌晨5時許，15歲的國中生駕駛黑色轎車，載20歲的蔡姓男子和另名13歲的國中生，行經高雄市鳥松區建工路與球場路闖紅燈，遇高雄市警仁武警分局員警示意停車，但是開車的國中生卻拒檢加速逃竄。

仁武警分局大華派出所員警立即開警示燈追去，發現這輛轎車沿途闖紅燈及危險駕駛。警方持續以廣播器及喇叭多次，示意停車受檢，但轎車不停車，約追逐7分鐘5.5公里，到鳥松區澄清路時，轎車失控撞上路旁的台電電箱，轎車車頭損毀才停車。

警方趕上，發現車上3人在車禍時，都四肢輕微擦傷，查證身分，竟發覺是國中生駕駛轎車，右前座的少年也是放暑假的國中生。警方並在車內查獲二級毒品依托咪酯煙彈、三級毒品K他命 和毒品咖啡包等違禁品，立即逮捕3人。

這場撞電箱車禍，並造成高雄市鳥松區本館路、球場路、鳳山區青年路二段、濱山街等地區455戶停電，台電派員搶修，約1小時後復電。