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艋舺檳榔攤命案 檢方再押1共犯 全案共4人羈押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北汐止分局溯源查緝毒品，本月6日搜索台北市艋舺大道上一處檳榔攤2樓，意外發現19歲鄭姓男子死亡多日，追查死因，發現是男子李啟明不滿鄭男騷擾許姓女友，教唆小弟將鄭男毆打致死，檢方日前聲押李男、許女等3人獲准，昨天再循線拘捕共犯簡永豐、曾郁寒到案，檢方認為簡男有下手凌虐死者，訊後依殺人罪師聲押禁見，法院今凌晨裁定羈押。

至於曾郁寒涉案情節較輕，檢方訊後諭令5萬元交保，但由於曾女籌不出保金，最後改以限制住居離去。

檢警調查，李啟明和19歲的鄭男交情甚篤，李男是鄭男大哥，平日混跡新北市三蘆一帶，李男因知悉鄭男追求許女，因而醋勁大發，本月初先計誘鄭男前往新北市三重，再教唆小弟將鄭男押往艋舺檳榔攤2樓施暴凌虐，眾人持球棒毆打、拳打腳踢，鄭男不支倒地後，大家才離去，獨留16歲黃姓少年看守，黃姓少年以為沒事，還跑去一樓沙發睡覺。

汐止警方本月9日前往萬華查緝依托咪酯（喪屍煙彈），懷疑檳榔攤是毒品交易地點，破門後赫然發鄭男趴倒在地，失去生命跡象，警方詢問黃姓少年發生何事，黃姓少年僅承認有動手打人，但渾然不知鬧出人命，警方在場搜扣依托咪酯煙彈，認為鄭男死因不單純。

警方循線調查，發現全案為感情糾紛所引發，鎖定26歲的李啟明涉嫌重大，原因是鄭男長期騷擾18歲許姓女友，原想找人給鄭男一頓教訓，沒想到失手把人打死，整起命案共9人涉案，有多人看到新聞後，企圖逃往南部避風頭，但日前都被警方逮捕；檢察官聲押李啟明、許女與共犯朱男獲准，黃姓少年移送少年法庭。

檢警過濾資料後與相關人證詞後，昨天再拘提當天在場的簡永豐、曾郁寒到案，全案迄今共有4人被羈押。

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男子簡永豐（右1白衣者）涉艋舺檳榔攤命案，今晨遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝影
男子簡永豐（右1白衣者）涉艋舺檳榔攤命案，今晨遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝影
男子簡永豐（後排白衣者）涉艋舺檳榔攤命案，今晨遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝影
男子簡永豐（後排白衣者）涉艋舺檳榔攤命案，今晨遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝影

檳榔 新北

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