印尼夫妻葬生火海 2屍3命

疑電動機車釀禍 宜蘭蘇澳民宅大火釀成兩屍三命悲劇，研判起火點可能是一樓電動機車。圖／消防局提供

卅五歲印尼籍男移工阿顧斯與同為印尼籍的妻子蒂亞在宜蘭縣蘇澳鎮租屋，昨租屋處突然起火，兩人逃生不及喪生，蒂亞已懷孕七個月，一場大火釀二屍三命；消防局初步研判，可能與一樓停放電動機車起火有關，待進一步釐清。

宜蘭縣消防局昨天下午一時二十八分獲報，蘇濱路一處三樓出租民宅起火，火勢從一樓快速燒到三樓，二房東曾姓女子報案時緊急告知「裡頭有孕婦」；消防人員滅火後，在二樓到三樓的樓梯間發現蒂亞，已無生命跡象，接著在三樓廁所發現阿顧斯，兩人送醫均不治。

警方調查，起火的三層樓透天厝屋齡卅二年，屋主連同隔壁棟，出租給同是印尼籍的曾姓女子，曾女租下二棟建物，再把另一棟二樓、三樓出租給二名菲律賓及二名印尼籍移工，一樓是停業快炒店，門口停放電動機車。

死者阿顧斯七年前來台，是水泥廠擔任作業員的合法移工，蒂亞則是兩年前來台移工，上周才剛被通報失聯。發生火災時，住在二樓的菲律賓男女房客外出工作，逃過死劫。

消防局火調人員勘驗，發現一樓門口停放的三輛電動機車和電動機車電池等都燒毀，不排除一樓是起火點，機車失火後往上竄燒，今將再度採證調查。