柯文哲批檢變網軍「被關得莫名其妙」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，今天上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳喚時任台北市政府都市發展局都市規劃科長、現任總工程司楊智盛作證；檢察官認為，從楊智盛證詞，陳情案送研議是公務員聽從柯的指示加上議員應曉薇的關切，讓都發局沒有對個案判斷，實質削弱局處功能。

柯批檢察官變成網軍，自己「已換第七個室友」，稱看守所關那麼久的很少。他說京華城案是參考都更條例，是依都市計畫法自提細部計畫申請「這是人民的權益」；都委會是獨立機關，不隸屬都發局，委員不是市長決定，他任內設計一套複雜遴選制度，不是任何人可操控。

楊智盛說，二○一八年都委會刪除京華城十二萬○二八四平方公尺樓地板面積，且京華城與市府訴訟中，如再將申請案送研議，邏輯會有問題，當時有向局長黃景茂陳述。依黃景茂行事曆，檢方問楊是否知道二○二○年二月廿一日市府有為京華城案召開不公開晨會，楊稱沒有被告知，指都市規劃科同仁不諒解局長交代要研議京華城案，曾於簽呈上寫「研議非本局意見」，他有要求同仁調整過文字。

楊智盛稱，公告公展上簽至副秘書長李得全時，他和李報告退文會為難基層，李理解後讓公文往上，他當時和李說，市長室有人通知吳順民在樓下喝咖啡、等公文；京華城公展案由柯文哲決行，其他案子由工務副市長彭振聲決行。

柯文哲律師提示楊在偵訊時錄音譯文，詢問筆錄是否未清楚記載？楊說，他當時是概括性陳述。

沈慶京律師對楊智盛曾供稱沈在專案小組會議中對公務員不友善，楊稱，沈時措詞嚴厲、怪罪府沒幫忙，才覺得不友善。

應曉薇律師詰問楊智盛，應女有無施壓公務員？有無護航？有沒有被叫去問話？辦公展前有沒有被要求不退件？楊稱「對我本人沒有」，另證稱沒聽過前總工程司邵琇珮說有受到應曉薇壓力。