應曉薇自嘲「已換了15個室友」 強調身為民代認真處理每個案子

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今傳喚時任台北市都市發展局都市規劃科長、現任總工程司楊智盛作證，柯文哲稱自己已經換「第7個室友」；應曉薇則說，她已經換15個室友了，並強調身為民代，很驕傲每案子都是認真處理、對待。

柯文哲今於詰問證人完畢後表示，他已經被關11個月「換第7個室友」。應曉薇發表意見時則說，她身為民意代表，本就該監督府會，如果不追蹤陳情案，「我還配當議員嗎？」她也說，自己很驕傲，每一個案子都是這樣認真處理。

應曉薇話鋒一轉表示，她當了16年議員，黃景茂是最棒的局長，「每次看到他開口笑的鞋子，都快昏倒了」，而柯文哲當市長脾氣不是太好，但「他有他的理想」，且柯文哲說已經換了7個室友，「我已經換了15個了」。

時任都發局長黃景茂表示，關於都市計畫細部計畫審議原則第8點，他的看法和楊智盛一樣，相關規定是在處理基準容積率，而非細部計畫給予容積獎勵，應該學都市計畫的都是相同想法。

他說，2020年10月27日都發局將京華城案簽辦公開展覽，當時都市規劃科也都認為案件符合形式審查要件，才會送公展，並沒有認為有問題或違法疑慮。

庭末，威京集團主席沈慶京委任律師指出，本周四將傳喚台北市前副市長彭振聲交互詰問，但7月10日媒體報導彭振聲曾與法務部及台北地檢署高層接觸，法務部和檢方均未澄清，不得與證人接觸的除了被告及辯護人外，應該也包含檢方。

沈慶京律師建請合議庭曉諭檢方對此說明有或沒有和彭接觸、原因和討論什麼，審判長問檢方有何意見？公訴檢察官僅簡短表示，對於媒體報導內容不知情，也沒有和證人有任何接觸。