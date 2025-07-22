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已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

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已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今傳喚時任台北市都市發展局都市規劃科長、現任總工程司楊智盛作證。柯文哲批檢察官變成「網軍」，並稱自己被關得莫名其妙，如今已經換「第7個室友」，在看守所關那麼久的「很少很少」。

柯文哲表示，京華城案「送研議我知道」，但送了之後就沒有再管後續，尤其那時是Covid 19最嚴重的時候。他說，他已經關11個月了，「已經換第7個室友」，台北看守所關那麼久的很少很少耶。

柯文哲說，京華城是個案不是通案，是參考都更條例，但不是都更案，是陳情案，是依都市計畫法第24條自提細部計畫來申請的，這是人民的權益。

他指出，都委會是獨立機關，不隸屬於都發局，都委會委員不是市長決定的，他在任內設計一套很複雜的遴選制度，有在北市府工作過就知道，委員不是任何人可以操控。

柯文哲指出，所有案子都一樣，除了特殊案件，例如社子島有抗爭，才會採投票制，一般案件都是用共識決，都委會做法也都是這樣。他說，已經有那麼多公務員來作證，沒有公務員說京華城案違法，「想也知道，不然他們怎麼會蓋章？」

柯文哲表示，京華城案2020年並非第一次送研議，在林欽榮、林洲民在的時候，京華城就有送過研議，「不是換了副市長才送的」。他說，我也不知道要說什麼，「被關得莫名其妙」，反正還會有人來作證，慢慢會把事情搞清楚。

柯文哲也說，還有一個問題沒有解決，檢察官指控市長指示秘書打電話給都發局局長室秘書，可以查一查到底是誰，「我跟你保證，案子進度我都不知道，要怎麼去指示？」

他指出，他還是要跟檢察官說，社會公平正義才是司法的目的，而不是訴訟輸贏，檢察官不要把訴訟輸贏當成唯一目標，「你們好像已經變成網軍了」。

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（右二）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（右二）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影

檢察官 柯文哲 民眾黨 京華城案

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