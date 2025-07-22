辯護人怨市府沒保障樓地板 都發局總工程司：沈慶京不知吵了多少次

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今傳喚時任都發局都市規劃科長、現總工程司楊智盛作證，威京集團主席沈慶京辯護人爭執樓地板，提示資料詢問為何人民承諾的要「與中華民國共存亡」市府卻不保障人民？楊說律師的資料是京華城自願提的。

合議庭今提解柯文哲、台北市議員應曉薇出庭，傳喚台北市前副市長彭振聲的律師、都發局前局長黃景茂、應曉薇的助理吳順民以及沈慶京的辯護人詰問證人。

沈慶京的律師蘇振文對楊智盛於偵訊筆錄中供稱沈參加2020年6月20日專案小組會議中不友善，詢問沈是用什詞句罵楊？楊稱，沈一再強調12萬0284平方公尺樓地板是永久性，但這個問題吵了很久，沈還是認應永久存在。

楊說，從2010年到2019年京華城「不知吵了多少次」，而沈開會時措詞嚴厲、怪罪市府沒幫忙，才覺得沈不友善。

蘇振文提示資料說，於2017年的都市計劃變更京華城有提交獎勵方案，但為何人民對市府的承諾要生生世世、永永遠遠「與中華民國共存亡」，市府給人民的只能一次性？楊說，蘇所指的事是京華城自願提供的，與12萬0284平方公尺樓地板無關。

蘇再問楊辦理京華城申請案的當下，有無自覺違法？楊說，都市計劃科考量的是申請案的公益性、對價性，審查的是都委會「我們只將程序往下走」。

應曉薇的律師吳佳蓉詰問楊智盛應有無施壓公務員、有無護航、有沒有被叫去問話、辦公展前有沒有被要求不退件？楊證稱「對我本人沒有」，還證稱沒聽前總工程司邵琇珮說有受到應的壓力。

楊稱，應曉薇持續關切京華城案，因此，一般情形退文要等補資料才會送研商，京華城案則是退件同時準備開會研商，考量的是如應追問起，才好有所交代。

楊智盛在上公展簽呈給前府副秘書長李得全時有一段「轉折」，依檢方指控，楊供稱吳順民在李得全想退文時在市府樓下喝咖啡、等公文，吳順民的律師李岳軒詰問楊智盛確認。

楊智盛證稱，送公文前市長室有人打電話給都發局，「可能是」局長辦公室的王金棠再打給他表示市長室在關切，附帶一提吳順民在樓下；楊說，他沒有見聞吳順民究竟有沒有在市府樓下，有向李得全說明經過，但不記得李聽到時的反應。