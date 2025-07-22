台電員工李元瀚遭電擊殉職 檢警相驗為「意外死亡」

丹娜絲颱風造成嘉義逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，36歲員工李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊重傷後送醫搶救不治。今天下午檢警相驗，因高壓電擊事故，最終因缺氧性腦病變死亡，死亡方式為意外。

7月15日下午，李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊，不慎遭6000伏特電力觸電重傷後送奇美醫院搶救，仰賴葉克膜維生續命，搶救6天後，家屬選擇不再讓他痛苦、決定器捐遺愛人間。今天上午李員遺體在摘取器官後，載返回嘉義市住處，再往台電嘉義區處生前工作地點，同事列隊泣送最後一程，下午運往嘉義市立殯葬所相驗。

嘉義地檢署表示，相驗判斷死者因高壓電擊事故，致多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併急性腎衰竭，最終因缺氧性腦病變死亡。死亡方式為意外。