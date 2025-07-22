豐原5口命案告別式 綠議員：家屬選擇火化後樹葬

台中豐原5口命案今天舉行告別式，出席告別式的民進黨台中市議員謝志忠說，家屬選擇火化後樹葬，比較環保，負擔也比較輕，也期盼檢警盡速查明真相，讓逝者安息。

台中豐原王姓一家5口疑因陷入詐團設局逼債，日前被發現陳屍住處，全案目前由檢警調查釐清中，家屬今天舉行告別式，謝志忠也出席送行。

謝志忠表示，事發至今，已經第21天，治喪過程主要由王家女婿統籌處理，選擇火化後樹葬，比較環保，負擔也比較輕，期盼檢警單位盡速查明真相，讓逝者安息，家屬早日走出傷痛，還給社會一個公道。

謝志忠說，總治喪費用共計新台幣29萬餘元，非常感謝各界善心人士捐助13萬元善款，他也號召一群上山下海的兄弟共同協助，大家略盡綿薄之力，湊齊剩下16萬元的喪葬費用，盡最大心力陪伴家屬度過艱難時刻，協助這一家5口圓滿人生最終旅程，願他們一路好走，從此在天上逍遙自在，再無牽掛。

謝志忠還說，目前整起命案事發至今已第21天，進入司法偵查階段，經過抽絲剝繭，勾勒出李姓團購主、張姓美容師、地下錢莊與暴力討債等共犯結構。

他強調，人死不能復生，懇切呼籲檢警加快速度全力偵辦，竭盡所能查明真相，揪出幕後黑手，以告亡者在天之靈，還給社會一個公道，但更重要的是，防止下一個受害者出現。