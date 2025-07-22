影／GD演唱會實名制遭攻破！黃牛掃票偽造身分證 4人賺2000萬落網

柳姓男子涉嫌透過搶票程式取得韓國藝人G-DRAGON台灣演唱會門票，上網販售黃牛票，提供偽造身分證或入場手環，協助買家通過「實名制」認證進場，刑事警察局估算賣出上千張獲利2000萬元，拘提柳等4人依文化創意產業發展法等移送，檢方令15至30萬元交保。

警方調查，香港籍工程師以搶票程式及身分證字號、姓名產生器，進入售票系統輸入姓名、身分證字號，搶購GD台灣演唱會門票取得序號，交由曾任徵信業的職業黃牛42歲柳姓男子，在臉書演唱會門票社團以原價6至12倍販賣，標榜「保證入場」。

買家私訊購票傳送大頭照，匯款售價一半金額當訂金，柳至超商操作機台取票，夥同保全26歲江姓男子、早餐店老闆42歲詹姓男子分別與買家見面，收取剩下一半金額現金並交付門票，另由科技公司工程師25歲陳姓男子以電腦繪圖軟體偽造身分證，貼上買家大頭照及門票對應的身分證字號，列印護貝。

演唱會開演前，柳、江、詹在場外與買家見面，交付偽造身分證協助通過主辦單位實名制認證，後來發現「快速通關」方法，提供入場手環，協助跳過認證直接進場。警方檢視，偽造身分證品質粗糙，但工作人員僅簡單核對。

GD本月11至13日在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票開賣被搶購一空。刑事局偵一大隊第三隊上網發現黃牛票，原價800元賣9800元，8980元「VVIP」票開價6萬多元，15日在犯嫌台中、新竹住處拘提柳等4人。

4人均坦承犯案，柳稱赴香港向香港人取得以搶票程式拿到的GD等演唱會門票序號約3000組，賣出約1500張，但未交待手環來源，警方研判上網購買，懷疑有人仿造，也不排除是官方手環流出。

警方查扣柳的電腦，發現GD演唱會門票序號約1000組，以及尚未開演的BLACKPINK、孫燕姿演唱會門票序號各約500、100組，從住處查扣已結束的張惠妹、林俊傑、太妍演唱會門票共44張，懷疑均被賣黃牛票。