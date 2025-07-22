專門坑殺逃逸移工 越南新娘在台灣發展出人口販運集團

已經取得台灣身分的越南新娘范姓女子涉嫌與越南籍男友阮姓男子組成人口販運非法仲介集團，長期非法仲介逃逸移工至全台多處建築工地工作，卻把這些逃逸移工當奴工，二次逃跑都會被抓回來，還被威脅若不配合無償工作就要報警送他們遣返，檢警依法拘提集團成員，從事人口販運的越南情侶檔遭聲押獲准。

受害的2名印尼籍逃逸移工阿木及阿生，原本才從台灣前雇主那逃跑出來打零工，去年8月開始跟著這對越南情侶檔范女及阮男到工地「綁鐵仔」從事鋼筋綁紮工程，但2人受不了工作條件不佳，今年2月22日又經朋友介紹後，偷偷跑到宜蘭蘇澳另覓新雇主。

不過2人逃跑的事情很快就被范女發現，范女因此在抖音上發出5萬元懸賞令呼籲其他越南同鄉指認逃跑的印尼移工，得知2人下落後立刻在2月25日晚上夥同男友阮男，並叫上其他多名越南籍及印尼籍移工驅車從台中潭子出發前往宜蘭蘇澳抓人，出發前也在抖音用越南文發文恐嚇「我要去超過200公里抓你們」。

范女幾人到宜蘭後，命令其中一名印尼移工打電話聯絡阿木及阿生，假裝也是跑出來要跟著他們在宜蘭工作，把阿木及阿生騙出來。阿木果真上當到宿舍附近的超商接人，沒想到阿木才剛現身就被阮男等人拖上車，在車內一頓揍，讓阿木嚇得不敢反抗。

之後為了把阿生也抓回去，阮男直接向宜蘭的台灣雇主談判，稱阿木、阿生欠了20萬元要帶他們回去工作還錢，但談判破裂後，阮男幾人仍直接把阿生押走，26日凌晨載回到台中潭子住處短暫休息並把阿生打了一頓，之後把嚇壞的阿木及阿生又載往高雄杉林山上限制行動。

阮男捏造阿木及阿生欠債，若還不出錢就要向警方舉報送他們遣返，但阿木及阿生實在還不出錢，只好答應阮男當沒有薪水的工人工作抵債，之後便在台中烏日、北屯等地的大樓建築工地繼續綁鐵，但做沒幾天就在3月3日被警方查獲是逃逸移工。

移民署高雄市專勤隊、新北市調查局調查後發現范女等人的人口販運行為，將幾人拘提到案後移送橋頭地檢署偵辦。

檢方認為，范女等人以強制手段限制移工自由，並以不實理由創造高額債務、扣留被害人護照，還恐嚇逃逸移工還不出錢就要把他們交給警察，讓被害移工因害怕遭遣返，又無法對外求助，只能無償工作。

檢方指出，范女、阮男及其他越南同夥涉嫌犯下強制、私行拘禁、恐嚇等罪嫌，范女及阮男這對越南情侶檔更違反人口販運防制法，恐嚇及利用不當債務約束使他人從事勞動與報酬顯不相當工作，2人訊後遭聲押獲准，並於近日被依法起訴。