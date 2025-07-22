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哀悼台電殉職員工李元瀚 賴總統將頒褒揚令

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

台電員工李元瀚投入災後復電搶修工作不幸殉職，家屬選擇器官捐贈讓李遺愛人間。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後深感不捨與哀悼，盼望家屬節哀珍重，將代表國家及人民頒發褒揚令感謝李元瀚無私奉獻精神。

郭雅慧指出，賴總統深摯感念李元瀚於台電工作十餘年間，持續為台灣社會戮力付出、堅守崗位，並不遺餘力帶領及栽培新進員工，傳承台電英雄們的專業技術與堅韌意志；此次風災，李元瀚亦第一時間投入前線電力復原搶修工作，全力以赴至最後一刻，無私奉獻的敬業精神令人深感敬佩。

郭雅慧表示，賴總統懇切盼望家屬節哀珍重，對於家屬選擇讓李元瀚捐贈器官、遺愛人間，賴總統感佩不已，相信愛不止息，李元瀚摯愛台灣的精神將以另一種方式延續，永遠與我們同在。

郭雅慧表示，賴總統將代表國家及人民頒發褒揚令，感謝殉職台電員工李元瀚無私奉獻精神，致上最誠摯敬意，希望李元瀚的專業、堅毅與良善，繼續流傳人世，進而對台灣社會帶來更多啟發。

丹娜絲颱風重創嘉義，36歲台電嘉義區處線路課員工李元瀚，15日下午在嘉義縣義竹鄉高空作業時，遭高壓電擊意外觸電，送醫搶救7天不治。賴清德總統一度前往醫院探視，慰問家屬。圖／總統府提供
丹娜絲颱風重創嘉義，36歲台電嘉義區處線路課員工李元瀚，15日下午在嘉義縣義竹鄉高空作業時，遭高壓電擊意外觸電，送醫搶救7天不治。賴清德總統一度前往醫院探視，慰問家屬。圖／總統府提供

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