哀悼台電殉職員工李元瀚 賴總統將頒褒揚令

台電員工李元瀚投入災後復電搶修工作不幸殉職，家屬選擇器官捐贈讓李遺愛人間。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後深感不捨與哀悼，盼望家屬節哀珍重，將代表國家及人民頒發褒揚令感謝李元瀚無私奉獻精神。

郭雅慧指出，賴總統深摯感念李元瀚於台電工作十餘年間，持續為台灣社會戮力付出、堅守崗位，並不遺餘力帶領及栽培新進員工，傳承台電英雄們的專業技術與堅韌意志；此次風災，李元瀚亦第一時間投入前線電力復原搶修工作，全力以赴至最後一刻，無私奉獻的敬業精神令人深感敬佩。

郭雅慧表示，賴總統懇切盼望家屬節哀珍重，對於家屬選擇讓李元瀚捐贈器官、遺愛人間，賴總統感佩不已，相信愛不止息，李元瀚摯愛台灣的精神將以另一種方式延續，永遠與我們同在。