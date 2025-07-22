疑約西門町旅館開毒趴 1死1送醫

黃姓、朱姓男子投宿台北市西門町某旅館，昨天凌晨旅館工作人員發現黃陳屍房間床上，朱神智不清；警方在現場找到疑似神仙水、依托咪酯類「喪屍煙彈」等毒品，懷疑二人開毒趴，黃施用毒品過量致死，檢方指示解剖查明死因。

警方調查，卅八歲黃男本月十八日傍晚六時許投宿成都路某旅館，卅五歲朱姓男子後來進入房間，另一名男性友人隔天進房直到廿日離開，因聯絡不上兩人致電旅館；旅館人員昨凌晨零時許按門鈴未獲回應，持鑰匙開房門，見黃躺床沒反應、朱倒地神智不清，撥打一一九。

消防隊抵達發現黃明顯死亡，警方到場將朱帶回萬華警分局西門町派出所，發現他反應遲鈍、無法正常應答，他稱身體不適，經通報消防隊送醫住院；員警隨後在房內發現疑似神仙水一瓶、喪屍煙彈兩顆及安非他命吸食器，查扣送驗，並查出朱是毒品通緝犯。

員警派員到醫院戒護，朱稱施用毒品後昏睡，不清楚黃的狀況，警方採集尿液送驗，詢後由檢察官視訊開庭歸案，後續依毒品罪函送。

由於房內無打鬥痕跡，二人無明顯外傷，警方懷疑開毒趴，黃施用毒品過量致死，通知曾入房男子調查，並持續調閱監視器，釐清有無其他人出入。檢方昨相驗黃男遺體後指示暫冰存遺體，擇期解剖。