聽新聞
0:00 / 0:00

疑約西門町旅館開毒趴 1死1送醫

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

黃姓、朱姓男子投宿台北市西門町某旅館，昨天凌晨旅館工作人員發現黃陳屍房間床上，朱神智不清；警方在現場找到疑似神仙水、依托咪酯類「喪屍煙彈」等毒品，懷疑二人開毒趴，黃施用毒品過量致死，檢方指示解剖查明死因。

警方調查，卅八歲黃男本月十八日傍晚六時許投宿成都路某旅館，卅五歲朱姓男子後來進入房間，另一名男性友人隔天進房直到廿日離開，因聯絡不上兩人致電旅館；旅館人員昨凌晨零時許按門鈴未獲回應，持鑰匙開房門，見黃躺床沒反應、朱倒地神智不清，撥打一一九。

消防隊抵達發現黃明顯死亡，警方到場將朱帶回萬華警分局西門町派出所，發現他反應遲鈍、無法正常應答，他稱身體不適，經通報消防隊送醫住院；員警隨後在房內發現疑似神仙水一瓶、喪屍煙彈兩顆及安非他命吸食器，查扣送驗，並查出朱是毒品通緝犯。

員警派員到醫院戒護，朱稱施用毒品後昏睡，不清楚黃的狀況，警方採集尿液送驗，詢後由檢察官視訊開庭歸案，後續依毒品罪函送。

由於房內無打鬥痕跡，二人無明顯外傷，警方懷疑開毒趴，黃施用毒品過量致死，通知曾入房男子調查，並持續調閱監視器，釐清有無其他人出入。檢方昨相驗黃男遺體後指示暫冰存遺體，擇期解剖。

毒品 毒趴 西門町

延伸閱讀

食藥署管制依托咪酯相近物質 反方指缺乏成癮科學證據

北市西門町旅館傳命案 2男疑開毒趴未退房…1死1送醫

影／高雄城中城火警受災戶稱受不了壓力…變毒販 屋內藏百萬毒品

北市警局銷毀140公斤各式毒品 價值逾新台幣1.7億元

相關新聞

柯文哲再押2個月裁定書「露玄機」…法界解讀：可能會提前交保

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、政治獻金侵占案，台北地院今裁定柯、台北市議員應曉薇8月2日起延長羈押禁見2月，裁定指柯、...

疑約西門町旅館開毒趴 1死1送醫

黃姓、朱姓男子投宿台北市西門町某旅館，昨天凌晨旅館工作人員發現黃陳屍房間床上，朱神智不清；警方在現場找到疑似神仙水、依托...

北院裁定柯文哲延押2個月 民眾黨怒了：支持律師團提抗告

台北地方法院審理京華城案，今天裁定台北市前市長柯文哲再度延押。台灣民眾黨表示，本次延押竟以空泛理由作出裁定，僅憑臆測就認...

柯文哲、應曉薇再押2個月！李文宗2000萬交保 沈慶京降保了

台北地院審查民眾黨前主席柯文哲等人審判中羈押事宜，今天裁定柯文哲、台北市議員應曉薇2人自2025年8月2日起延長羈押2月...

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

新光集團創辦人吳火獅生前外遇，有一名私生女陳子婷，曾以支付生活費為代價，要求陳子婷不要進吳家，法院據此認定吳家對陳子婷有撫育的事實，陳子婷獲法院認定為吳家人...

海淯九號先運毒再偷渡 拍賣底價560萬遠低於鑑價

柯姓男子涉以海淯九號運毒被查獲，漁船事後轉手，去年八月被人蛇集團載運廿名詐騙成員企圖偷渡離境，又被查獲，漁船遭扣押，高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。