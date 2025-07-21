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北院裁定柯文哲延押2個月 民眾黨怒了：支持律師團提抗告

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

台北市前市長柯文哲。記者陳正興／攝影
台北市前市長柯文哲。記者陳正興／攝影
台北地方法院審理京華城案，今天裁定台北市前市長柯文哲再度延押。台灣民眾黨表示，本次延押竟以空泛理由作出裁定，僅憑臆測就認定有滅證、串證逃亡之可能，再次證明審檢聯手想要無限期延押，民眾黨全力支持律師團提起抗告，捍衛柯文哲的清白與基本人權。

台北地方法院稍早裁定，柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇8月2日起延長羈押2月，並且禁止接見、通信。柯文哲辦公室主任李文宗以新台幣2000萬元交保、威京集團主席沈慶京1億8000萬元交保，2人限制出境出海住居，並且配戴電子腳鐶及個案手機。

台灣民眾黨透過聲明回應，台北地方法院前一次用例稿、一句晦暗不明就作為延押理由，足證根本沒有繼續羈押柯文哲的具體事證，本次延押竟然以更為空泛的理由作出裁定，僅憑臆測就認定無法排除滅證、串證及逃亡，實在令人難以接受。

民眾黨批評，連一絲實據都無法提出，已經不能用證據薄弱形容，完全不符合羈押要件，更是再一次證明審檢聯手，就是要無限期延押柯文哲。

民眾黨指出，本案至今已經從檢方所傳8位證人的證詞，得知京華城容積獎勵之取得完全合法合規，不斷延押顯然已經淪為檢察官押人取供、構陷入罪的工具，不但違反無罪推定原則，更是蔑視柯文哲的基本人權，對於國家機器濫權至此，民眾黨表達最嚴正抗議。

民眾黨也說，從上一次裁定羈押到現在，由於審理法官搞不清楚狀況，另一位被告李文宗從來不曾出庭，今年7月10日傳喚到庭又旋即還押外，而從證人的證詞也足證其與京華城案毫無關聯，羈押李文宗僅是檢察官為達政治目的，配合傳媒暴力操弄輿論的卑劣手段，視法治於無誤只為剷除異己，莫此為甚。

民眾黨強調，沒有證據就不應該繼續濫權羈押柯文哲，如果檢察官持續無法說明何謂「重中之重」的應訊證人、只想不斷拖延審理程序，柯文哲就沒有重見天日的一天，如此侵害人權只為追殺政敵，難道就是民進黨想要傳達給全體國民的法治觀念，民眾黨全力支持律師團提起抗告，捍衛柯文哲的清白與基本人權。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 檢察官 李文宗 應曉薇 沈慶京 京華城案 台灣民眾黨

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