柯文哲再押2個月裁定書「露玄機」…法界解讀：可能會提前交保

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、政治獻金侵占案，台北地院今裁定柯、台北市議員應曉薇8月2日起延長羈押禁見2月，裁定指柯、應的羈押原因及必要，會依訴訟進行程度「隨時審視」，法界解讀柯、應可能提前交保。

裁定書說，依據目前擬定的審理計畫，已密集進行交互詰問，不過，仍有部分與柯文哲、應曉薇經起訴的犯罪事實有密切相關的證人尚待傳喚到庭，因此，柯文哲、應曉薇無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，柯文哲、應曉薇羈押原因及必要性仍在。

裁定指出，衡量柯文哲、應曉薇所涉犯罪情節對社會的危害性非輕、犯行的分工程度、國家刑罰權遂行的公益，以及被告人身自由利益後，認為具保、限制住居等替代之處分，無法達到防止柯文哲、應曉薇逃亡或可能勾串共犯或證人之效果。

因此，為確保案件審判及將來執行程序的進行，法院認柯文哲、應曉薇有繼續羈押必要，裁定柯文哲、應曉薇自2025年8月2日再延長羈押2月，並禁止接見、通信。

裁定書並指出，因檢察官及辯護人均捨棄傳喚部分證人，於確認目前待調查證據範圍及相關辯護人庭期、證人行程得否提前，將再調整審理計畫，所以，柯文哲、應曉薇的羈押原因及必要性，會於日後依照訴訟進行程度，隨時加以審視。