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柯文哲、應曉薇再押2個月！李文宗2000萬交保 沈慶京降保了
台北地院審查民眾黨前主席柯文哲等人審判中羈押事宜，今天裁定柯文哲、台北市議員應曉薇2人自2025年8月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。
同案被告柯辦前主任李文宗部分，合議庭審理後，裁定李文宗以自己名義提出2000萬元保證金後准予停止羈押，並限制住居在新竹市北區，李自停止羈押日起限制出境、出海8月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，停止羈押日起接受科技設備監控8月。
法院表示，李文宗如未能8月1日中午12時前具保，仍自2025年8月2日起延長羈押2月，並禁止接見通信。
至於威京集團主席部分，法院裁定沈慶京提出1億8000萬元保證金後（其中至少1億元需以自己名義提出）准予停止羈押，限制住居在台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海8月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。
法院裁定說，沈慶京停止羈押之日起應接受科技設備監控8月，沈慶京如未能於2025年8月1日中午12時前具保，沈的羈押期間自2025年8月2日起延長羈押2月，並禁止接見通信。
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