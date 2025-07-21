海淯九號先運毒再偷渡 拍賣底價560萬遠低於鑑價

漁船「海淯九號」二〇二三年涉走私毒品，轉手後去年八月又協助詐團成員偷渡離境，遭行政執行署高雄分署變價拍賣。圖／行政執行署高雄分署 蔣永佑

柯姓男子涉以海淯九號運毒被查獲，漁船事後轉手，去年八月被人蛇集團載運廿名詐騙成員企圖偷渡離境，又被查獲，漁船遭扣押，高雄地檢署日前囑託行政執行署高雄分署拍賣，底價五六○萬元，因價格遠低於當初鑑價，檢方最後一刻撤銷囑託，擇日再重啟拍賣。

根據資料，海淯九號為延繩釣漁船，原籍新北市，總噸位七十八點二三噸，全長廿三點一公尺，船長十九點七四公尺、寬五點三公尺，下水日期二○一四年十二月廿七日，領有中華民國船舶無線電台執照，有效期限至二○二六年八月廿九日。

海淯九號涉運毒後，被海巡署註記為加強安檢對象，去年八月六日，該船欲自高雄港出海，海巡人員登船檢查，船艙角落不斷傳出敲擊聲，海巡人員循聲發現船內設有密艙，內藏十八男、二女共廿名偷渡客，全都是被台中地檢署境管或通緝的詐騙集團成員。密艙內雖有氧氣瓶，但詐團成員仍因缺氧、呼吸困難，敲打船艙呼救時被發現。

高雄地方法院今年五月依違反入出國及移民法意圖營利使受禁止處分之國民出國未遂罪，判集團七人一年八月至三年十月不等徒刑；檢方基於船舶長期停放且未正常行駛，恐有喪失毀損、減低價值之虞，不便保管、保管費甚鉅等，囑託行政執行署高雄分署變價拍賣。

該船前三次拍賣都流標，今年六月第四拍底價遠低於當初鑑價價格，雄檢於拍賣前一刻撤銷囑託。