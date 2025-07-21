漁船密艙偷運600公斤K毒 船長、掮客遭起訴

「海淯九號」柯姓船長涉透過李姓掮客牽線，利用漁船走私六百公斤、市價近七五○○萬元Ｋ他命來台，其中二○五公斤在桃園被查獲，其他流向不明。新北地檢署認定柯、李二男是集團核心成員，依運送第三級毒品等罪起訴。

調查局與基隆警方前年十一月十三日獲報桃園市八德區某民宅藏有毒品，報檢方指揮搜索，查獲以茶葉包裝的二○五公斤Ｋ他命。

專案小組當時逮捕雷姓和兩名陳姓男子，查出毒品利用漁船走私入境，數量達六百公斤，其中三九五公斤已流入毒品市場，往上溯源查獲柯、李二人，集團首腦鄭姓男子在逃，發布通緝。

起訴指出，鄭男二○二三年九、十月間以陳男名義租倉庫，交付陳三支行動電話作為運毒專用工作機。之後柯、李二人密集與陳男碰面，利用工作機與鄭男聯絡確認Ｋ他命抵達台灣外海，十一月三日下午柯駕海淯九號自基隆正濱漁港出海，三天後將Ｋ他命藏在船上密艙運回漁港，四名印尼籍漁工不知情。

柯成功後聯絡李男隔天駕租賃小貨車將毒品搬至基隆市民宅，李再接應鄭男開另輛小貨車來載運；運毒過程中，鄭另找同夥開兩輛車在前方開路，李男駕車在後，以四車護送。

毒品運送至新北市林口區文化二路某停車場後護送車隊換手，改由兩名陳男將貨車駛離，另兩台轎車前後包夾，雷男駕車殿後，將毒品改運至八德民宅藏放，過程一天內完成。

據調查，該集團手法細膩，運毒不斷製造斷點，柯男疑擔心遭黑吃黑，被查獲時還攜藏一把改造手槍和八顆子彈。