深夜帶刀埋伏性侵妻子友人 30歲男收押

台北市一名男子日前涉埋伏闖入妻子一名女性友人住處，亮刀性侵得逞，被害人次日報警逮人；男子供稱因與妻子感情生變，想找被害人幫忙找妻子，一時衝動才犯案，但警方懷疑他攜刀埋伏早有預謀，依妨害性自主罪嫌移送，檢方訊後聲押禁見獲准。

據了解，犯案男子年約卅歲，先前與妻子在一起時認識被害人，並輾轉得知她的住處；本月十四日深夜，他蹲守在被害人住處外，見被害人獨自返家，尾隨進入屋中；女子見狀曾出言制止，兩人在屋內爭吵，男子涉亮出預藏尖刀威嚇，並利用被害人獨居無法求救反抗，性侵得逞。

嫌犯直到隔天上午七時許離去，被害人身心受創立即報警，並驗傷提告。警方很快鎖定犯案男子身分，但追查時嫌犯手機關機，調監視器追蹤更發現他多次徒步、轉乘公車，頻繁變換交通工具，刻意躲避追查。

員警擴大過濾路口監視設備，確定嫌犯都在北市住家附近「兜圈子」，直接前往埋伏，當日下午二時許，犯案男子出現在住處外，當場被逮。

據了解，男子落網坦承犯行，辯稱因與妻子相處不睦，去找被害人原本只是想請她協助聯繫妻子，但爆發爭吵，他一氣之下衝動犯案，做案用尖刀事後已經丟棄。

檢警認為，男子深夜蹲守被害人家外，且預藏尖刀逼迫弱女子就範，犯後還刻意規避查緝，預謀犯案可能性高；檢方認為他未吐實，聲請羈押禁見，法院裁准。