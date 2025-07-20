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台中18歲殯葬業二代毒駕 無照撞死退休公務員 用「糖尿病」逃押失敗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市18歲白姓男子家中經營殯葬業，他去年底時連續吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」，駕駛租來的BMW轎車，行經北屯區時，撞上文化局退休葉姓男子，白撞人後沒停車，踩油門把葉輾過，檢方今年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，羈押期將屆滿，白以有「糖尿病」為由，向法院聲請具保，法官駁回，裁定延押到9月。

白姓男子無照駕駛又毒駕，檢方認定他涉犯殺人、公共危險等罪，今年2月26日偵結起訴，由國民法官審理，台中地院裁定羈押迄今，因白男的羈押期將在本月26日屆滿，台中地院近日再開羈押庭。

白男主張，針對賠償被害人家屬，已有達成共識，加上少年時期犯案，都有如期向少年保護官報到，加上他有「糖尿病」，需要看醫就診，沒有逃亡之虞，希望法官裁定具保停押。

台中地院審酌，白男僅坦承殺人以外的犯行，對於是否有殺人不確定故意，仍有爭執，白第一時間接受警方詢問時，沒有吐實，還避重就輕、飾詞僥倖，供述僅坦承部分犯行，雖有跟家屬取得賠償金共識，但沒有取得家屬諒解，也尚未達成和解。

中院認為，白男在少年時期犯案，雖有定期向保護官報到，但此案罪責不是犯少年案件時期可相提並論，白犯案後還開車逃離現場，有逃亡事實，另外白男罹患糖尿病，不構成不會逃亡的原因，綜合考量後，無法形成白不會逃亡的心證，認定仍有羈押必要，裁定羈押到9月26日。

起訴指出，白姓男子（18歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，去年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方今年2月依殺人、公共危險罪起訴。

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白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，在台中北屯撞死葉姓老翁，中院近日裁定延押。圖／警方提供 ※ 提醒您：戒毒專線0800770885
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，在台中北屯撞死葉姓老翁，中院近日裁定延押。圖／警方提供 ※ 提醒您：戒毒專線0800770885
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，在台中北屯撞死葉姓老翁，中院近日裁定延押。圖／本報資料照 ※ 提醒您：戒毒專線0800770885
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，在台中北屯撞死葉姓老翁，中院近日裁定延押。圖／本報資料照 ※ 提醒您：戒毒專線0800770885

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